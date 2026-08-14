Robbie Williams confesó que la noticia sobre su diagnóstico le permitió comprender algunos aspectos de su vida y su personalidad. (Foto: AFP)
Robbie Williams confesó que la noticia sobre su diagnóstico le permitió comprender algunos aspectos de su vida y su personalidad. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo a los 52 años. La noticia ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en Londres con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium, en Flannels. El artista además explicó que conocer esta condición le permitió comprender mejor algunos comportamientos y características de su manera de pensar.

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