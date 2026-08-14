Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo a los 52 años. La noticia ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en Londres con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium, en Flannels. El artista además explicó que conocer esta condición le permitió comprender mejor algunos comportamientos y características de su manera de pensar.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo…Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”, manifestó Robbie Williams.

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El intérprete de “Angels” también habló de cómo experimenta el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Según explicó, esta condición puede llevarlo a concentrarse de manera extrema en determinadas actividades, mientras que otras tareas cotidianas se vuelven mucho más difíciles.

Robbie Williams confesó que la noticia sobre su diagnóstico le permitió comprender algunos aspectos de su vida y su personalidad. (Foto: Instagram / @robbiewilliams)

“Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 %, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntenles a mis hijos… Estoy creando imágenes y cosas divertidas, no estoy pensando en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo y puede ser creativo con todo aquello que te provoca pánico o miedo”, señaló.

“Por ejemplo, así de loco estoy: recientemente estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?’. Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor que preocuparse por tener poderes sobrenaturales y hacer que un avión se estrelle”, agregó.

Como se recuerda, en 2025 Williams habló públicamente sobre pensamientos intrusivos que vinculó con el síndrome de Tourette, al que describió de manera coloquial como un “Tourette interior”.

La noticia llega mientras Robbie Williams continúa activo en la música. En enero de 2026 lanzó Britpop, su más reciente álbum de estudio, que alcanzó el número uno en Reino Unido. Además, tiene planeado dos conciertos en Perú los días 23 y 24 de septiembre en el Arena 1 Park. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.