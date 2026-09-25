El mensaje del Serfor se difundió mientras avanza la investigación contra un streamer señalado por disparar a un gallinazo. | Foto: EFE / Instagram (Captura) / Composición EC
El mensaje del Serfor se difundió mientras avanza la investigación contra un streamer señalado por disparar a un gallinazo. | Foto: EFE / Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) resaltó la conducta del cantante británico Robbie Williams, quien fotografió a un gallinazo de cabeza negra que se posó en el balcón del hotel donde se hospedaba en Lima antes de sus conciertos en el clausurado Arena Park 1.

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