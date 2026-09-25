El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) resaltó la conducta del cantante británico Robbie Williams, quien fotografió a un gallinazo de cabeza negra que se posó en el balcón del hotel donde se hospedaba en Lima antes de sus conciertos en el clausurado Arena Park 1.

“Un visitante se llevó una sorpresa al encontrar en el balcón de su habitación a un #gallinazo de cabeza negra, sorprendido por su tamaño, no dudó en fotografiarlo y compartir el encuentro en sus redes”, escribió el organismo.

Asimismo, acompañó la publicación con la frase: “Los famosos de verdad sí me representan”, mensaje que fue vinculado con el caso del streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como ‘Kingteka’, quien es investigado por disparar a un ave de esta especie durante una transmisión en la plataforma Kick.

Por su parte, el intérprete de temas como “Angels” y “Feel” registró el encuentro en sus redes sociales, mostrando su asombro ante la presencia del animal, antes de llamarlo de forma amistosa y comentar que “es enorme”.

Robbie Williams captura en video a un gallinazo en Lima

Finalmente, el organismo recordó que el gallinazo de cabeza negra es una especie protegida por el Estado peruano debido a su función ecológica en la limpieza de los ecosistemas, precisando que las agresiones contra la fauna silvestre pueden ser sancionadas con penas de tres a ocho años de cárcel y multas de hasta 5.000 UIT.

Robbie Williams saludó a sus fans tras llegar a Lima.

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Sobre la estadía de Robbie Williams en Lima

El paso del artista británico por Lima desató la polémica tras su primer show del miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park. Finalizado el concierto, la Municipalidad de San Miguel clausuró el recinto por fallas en las vías de evacuación y el cierre ilegal de accesos peatonales, forzando la suspensión de la segunda fecha programada para el día siguiente.

Ante la cancelación, la productora One Entertainment confirmó que el evento será reprogramado en un nuevo recinto, indicando que el proceso de devolución de entradas ya está disponible a través de los canales digitales de Ticketmaster.

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