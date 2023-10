Su mamá le puso Rocky por el histórico boxeador estadounidense Rocky Marciano. Jorge Rocky Whittembury Belmonte, más conocido como Rocky Belmonte (Lima, 19665), fue basquetbolista. Es músico y presentador de TV. Es el único peruano en la historia en presentarse tres veces sobre el escenario del Festival de la OTI. Fue la principal figura del programa “Fantástico” y, recientemente, luego de 30 años de ausencia, retornó a la televisión peruana como parte del elenco de competidores de la tercera entrega de “El Gran Chef: Famosos”. “Este nuevo comienzo es como un renacer para mí”, nos dice.

“Acepté formar parte de ‘El Gran Chef’ porque el programa me encantaba, además el bichito estaba ahí, quería volver a hacer cosas acá, refrescar un poquito mi imagen, mostrarme tal como soy. He llegado a nuevas generaciones. Ahora niños y adolescentes me paran en la calle para pedirme fotos. Es increíble”, comenta.

Antes de llegar a la televisión, Rocky Belmonte destacó como cantante. A los 16 años grabó su primer sencillo, “Enséñame a Querer”. En 1987, el disco debut “Su Miedo de Amar” lo llevó a ganar en el festival en Buga, Colombia, como Mejor Intérprete entre 14 países. Al año siguiente compartió con Juan Luis Guerra el tercer lugar en la OTI, con la canción “Partiré, buscaré” del compositor Jorge Manuel Tafur. Entre el jurado de aquella competencia se encontraban el mexicano José José, el español Juan Carlos Calderón y el peruano Mario Cavagnaro.

“Fue una época muy bonita. En 1990 volví a participar en la OTI, en Las Vegas, con la canción “Viajero” de Jorge Manuel Tafur. Cuatro años después me invitaron a participar nuevamente. Fue en España. Canté el tema “Mía” de Armando Massé”, recuerda.

Eran años de terrorismo, de apagones, sin Internet ni redes sociales. Rocky Belmonte paralelamente a la música incursionó en la conducción. “Fantástico” marcó un antes y un después de su carrera. Era el programa líder del horario prime time, con más de 40 puntos de rating diarios.

“Como ya tenían a Katia Balarín como conductora principal, querían a dos chicos pilas. Nos llamaron a Franco Scavia y a mí para el casting. Sinceramente, pensé que no quedaría porque tenía muy poca experiencia. Al final nos eligieron a los dos. A mí me encargaron el Potro Salvaje, a Franco las preguntas y a Katia, La Ballesta”, cuenta.

“Tuvimos en el Potro Salvaje a los hijos de Alan García y de Fujimori. Iba todo el mundo. En una edición de aniversario en la que recibimos a Magneto y Pandora como invitados, llegamos a 51 puntos de rating”, destaca.

Rocky Belmonte no estuvo en el programa de despedida de "Fantástico". (Foto: Julio Reaño) / JULIO REAÑO

─¿Por qué crees que, siendo tan exitoso, salió del aire?

Creo que perdió identidad y el televidente se desconectó. Al principio éramos Katia, Franco y yo. Luego ingresó Jean Voltaire en lugar de Franco. Cuando Katia sale por temas personales, asumo la conducción principal. También ingresan varios conductores. Éramos como 12. Estaban Fabiola Palomino, Mónica Zevallos, Susan León, Mario Liberti, el hermano de Jaime Bayly y otros más. Éramos demasiados. Yo era súper joven, tenía 25 años. El éxito que tuvo el programa fue asombroso, nos fuimos con 28 puntos de rating.

─Fuiste el único conductor que estuvo desde el principio hasta el último programa.

No estuve en el último programa, en el de despedida, porque me hicieron firmar un documento de rescisión de contrato que yo, inexperto, firmé pese a que faltaban nueve meses para terminar mi vínculo laboral con el canal. No me gustó lo que hicieron. Por eso fue Mario Liberti el que se ocupó de despedir el programa, acompañado de los otros conductores.

─¿En algún momento la fama te desestabilizó?

No puedo negar que me perdí un poquito. Era muchísima fama. Pero nunca dejé de ser amable con la gente, ni de tomarme fotos. Cuando dejé de ir a eventos benéficos por creerme la figura, mi mamá con dos cachetadas me ubicó en mi sitio nuevamente.

─¿Qué representa “Fantástico” en tu vida?

Todo, Me lanzó al estrellato nacional e internacional porque se veía en Chile, Ecuador y en otros países. A diferencia de muchos, yo sí puedo decir que fui profeta en mi tierra.

─¿Y es verdad que tenías 400 ternos?

Es cierto, pero yo no los compraba, me los daba Miami Style, el auspiciador del programa. Además de dos camisas, zapatos y polos, diariamente. Me daban para lucirlos. Reconozco que no debí comentarlo porque mucha gente luchaba todos los días para subsistir por la crisis económica que se vivía en ese tiempo. Fue un tema de juventud, de inmadurez. Me equivoqué.

─¿Te arrepientes de algo?

De que conocí a mi hijo, Mario, cuando tuvo 18 años. Me enteré que era su padre porque salió una nota en “Nunca más”, el programa de Andrea Llosa. Eso habla mucho de lo inmaduro que era. Cuando mi hijo me denuncia, vengo al Perú inmediatamente para hacerme la prueba de ADN, que salió positiva. Desde ese momento estamos juntos. Le doy todo lo que puedo, lógicamente con reglas. Todavía nos estamos conociendo. Si desconfié al principio fue porque había vivido una situación complicada antes. Una expareja me dijo que estaba esperando una hija mía, y resultó que el padre era otro. Le compré ropa, la cuna y todo lo que le hacía falta. A la mamá le compré un automóvil para que se transportara y le puse un chofer. La tuve como reina. Al siguiente día de haber dado a luz, regresé al hospital a verlas, y ya no las encontré. Se fue sin decirme nada. Investigué qué había pasado. Resultó que estaba casada, vivía con su esposo. A mí solo me utilizaron. Era una mini banda de algún tipo. Me vieron la cara de tonto.

─¿Piensas quedarte en Perú? ¿Qué proyectos tienes?

Tengo algunos planes. Estoy viendo hacer algo con Rayo en la botella. Tengo un proyecto que se llama Los barrios de Rocky, que integra los diferentes barrios. Tiene varias secuencias con youtubers y tiktokeros. Hablo con la gente. Tiene un musical. Es un programa de una hora de duración, que puede pegar. A esta edad, no me puedo dar el lujo de esperar 30 años más. Tengo que proponer, innovar, y tengo fuerzas y ganas para hacerlo.

"Fantástico" lanzó a Rocky Belmonte al estrellato. (Foto: Julio Reaño) / JULIO REAÑO