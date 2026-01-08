Rodrigo Brand debutará en la televisión peruana con “Valentina Valiente”

La nueva novela familiar de Latina Televisión, “Valentina Valiente”, apuesta por una historia donde el amor surge de manera inesperada y promete conquistar a la audiencia peruana. La producción marca el debut protagónico en el país del actor mexicano Rodrigo Brand.

Rodrigo Brand expresó su entusiasmo por asumir este nuevo reto profesional en Perú. El actor destacó el orgullo y la responsabilidad que representa liderar una producción nacional, así como el compromiso del elenco para entregar una historia que conecte con las familias peruanas.

“Es un honor para mí. Me siento muy agradecido; también es algo que me llena de orgullo. Es una responsabilidad muy grande, de la cual soy plenamente consciente de lo que significa y representa. Sin embargo, estoy seguro de que no solamente yo, sino todos mis compañeros del elenco, daremos todo para que esta historia sea un éxito y acompañe a todas las familias”, resaltó el actor.

En la más reciente promoción, el público conoce a Alejandro, personaje interpretado por Brand, cuya vida cambia por completo tras conocer a Valentina, encarnada por Mayra Goñi.

Ella acaba de conseguir un nuevo empleo con el objetivo de reunir dinero para la operación de su abuelita, sin imaginar que este paso también transformará su destino personal.

El encuentro entre Alejandro y Valentina da inicio a una conexión intensa, marcada por sentimientos genuinos, pero también por profundas diferencias. Ambos pertenecen a mundos opuestos, lo que se convierte en el principal obstáculo para una relación que desafía prejuicios y barreras sociales.

Esta historia de amor, dudas y decisiones difíciles plantea una pregunta central que acompañará a los televidentes: ¿podrá el amor superar las diferencias y los desafíos que impone la realidad?