Rodrigo González se reafirma sus declaraciones que avivaron polémica sobre Sergio Galliani

Peluchín se ratifica tras desmentidos de Galliani y pone el foco en denuncia de Sonia Oquendo. (Foto: Composición)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Rodrigo González utilizó varios minutos de su programa Amor y Fuego para responder directamente a Sergio Galliani, luego de que el actor negara haber maltratado a las actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete durante la preparación de la obra ‘Los Monólogos de la Vagina’. El conductor fue enfático en señalar que no se retractará de sus declaraciones y que asume la responsabilidad personal de lo que ha dicho públicamente.

