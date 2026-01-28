Rodrigo González se reafirma sus declaraciones que avivaron polémica sobre Sergio Galliani

Rodrigo González utilizó varios minutos de su programa Amor y Fuego para responder directamente a Sergio Galliani, luego de que el actor negara haber maltratado a las actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete durante la preparación de la obra ‘Los Monólogos de la Vagina’. El conductor fue enfático en señalar que no se retractará de sus declaraciones y que asume la responsabilidad personal de lo que ha dicho públicamente.

“Es algo que yo tomé la decisión de decir y soy consciente de que es una responsabilidad personal… Yo soy el único que sé lo que he vivido, lo que he escuchado y lo que se me ha contado” , afirmó González, quien reiteró que su versión se basa en testimonios directos, entre ellos conversaciones que habría sostenido con Camucha Negrete antes de su fallecimiento en septiembre de 2025.

La controversia se originó cuando la actriz Sonia Oquendo sugirió en una entrevista que habría sido víctima de malos tratos por parte de un compañero durante el montaje de la obra, sin mencionar nombres. Sin embargo, el tema escaló rápidamente tras las declaraciones de González, quien vinculó directamente a Sergio Galliani con estos señalamientos.

Sonia Oquendo denunció malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani. (Foto: Composición)

Ante la acusación, Galliani y su esposa Connie Chaparro salieron al frente para negar categóricamente cualquier maltrato, calificando las versiones como falsas. A ellos se sumó la familia de Camucha Negrete, que emitió un comunicado descartando abusos y pidiendo respeto por la memoria de la actriz, mensaje que fue compartido por el propio Galliani en redes sociales.

Lejos de retroceder, Rodrigo González se ratificó en su postura y aseguró que cuenta con pruebas. “Yo no miento, y menos con un tema tan delicado como este. A mí sí se me habló de malas formas… De maltrato ha hablado la señora Oquendo y aquí el tema es la denuncia pública que ella ha hecho” , sostuvo, añadiendo que, de ser necesario, puede sustentar el origen de la información.

El conductor también señaló que Galliani debería responder directamente a quienes lo han señalado. “Creo que a quien tienes que responderle es a la que ha hecho la acusación formal, Sonia Oquendo. No se trata de Rodrigo contra Sergio, sino de una denuncia que merece una respuesta directa ”, expresó.

González cerró su intervención remarcando que su testimonio es solo una parte del problema y que el debate de fondo debe centrarse en garantizar ambientes laborales respetuosos y transparentes dentro del teatro. “La verdadera pregunta es cómo responder a quienes han denunciado públicamente y cómo asegurar que la ética prime en los escenarios” , concluyó.

