El cantante Rodrigo Tapari alcanzó la fama cuando se puso al frente de Ráfaga por 14 años. Desde entonces, su carrera no ha sabido más que de éxitos; sin embargo, no todo ha sido fácil para él. En su reciente participación en el programa “¿Quién quiere ser millonario?”, Tapari reveló detalles poco conocidos de su vida, tales como su lucha contra el alcoholismo.

“Hace cinco años me entregué a Dios porque venía con una vida bastante desordenada. Estaba con un vicio muy grande que era el alcohol y me pasaron cosas muy feas. Uno comete muchos errores humanos por la naturaleza del hombre. Me encontré en un momento de mi vida muy triste”, relató Tapari.

Durante su conversación, el exvocalista de Ráfaga se sinceró y dijo que su punto de quiebre fue ver a su hija, de 6 años, pidiendo ayuda. Además, reconoció que intentó suicidarse en dos oportunidades.

“Vi como mi hija de 6 años estaba pidiendo ayuda y ese fue mi quiebre. En ese momento me pregunté qué estaba haciendo con mi vida: de qué manera quería seguir y si estaba lastimando… Discutía mucho con mi pareja e Intenté suicidarme dos veces porque pensé que esa era la solución”, contó.

Sin embargo, la vida de Rodrigo Tapari cambió y logró recomponer la confianza y su vínculo matrimonial. “Mi esposa es mi representante, hoy maneja mi carrera y estamos bien”, precisó el músico.

En cuanto al programa “¿Quién quiere ser millonario?”, Rodrigo Tapari ganó 180.000 pesos (3,012 dólares aproximadamente). Luego, llegó la pregunta con la que podría haber ganado 300.000 (5,020 dólares aproximadamente), pero no acertó la respuesta. “¿Por ser la primera mujer en Alemania en lograr qué cosa, es reconocida Dorothea Christiane Leporin?”, le preguntó Santiado Del Moro y, con la ayuda del público, él contestó “obtener un divorcio” cuando la opción correcta era "obtener un doctorado en medicina”.