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Respecto a los pedidos de los gremios periodísticos, la intérprete y compositora no se ha pronunciado | (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
Respecto a los pedidos de los gremios periodísticos, la intérprete y compositora no se ha pronunciado | (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
/ CRISTINA QUICLER
Por Redacción EC

Diversas asociaciones de prensa de Cataluña denunciaron este sábado el “veto” impuesto al fotoperiodismo durante la gira internacional ‘Lux’ de la cantante Rosalía.

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