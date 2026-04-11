Diversas asociaciones de prensa de Cataluña denunciaron este sábado el “veto” impuesto al fotoperiodismo durante la gira internacional ‘Lux’ de la cantante Rosalía.

Según las organizaciones, los promotores del evento han prohibido el acceso de fotógrafos y cámaras de televisión, obligando a los medios a depender exclusivamente de contenido promocional.

De ese modo, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y el Sindicat de la Imatge (UPIFC) emitieron un comunicado conjunto expresando su profunda preocupación.

En su pronunciamiento alertaron que esta práctica, lejos de ser un hecho aislado, se está repitiendo con una “frecuencia creciente” en grandes eventos culturales.

Rosalía ha revelado su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "una fe, una certeza", durante la presentación en México de su nuevo disco, 'Lux', que se publica este viernes, 7 de noviembre | Video: EFE

CONOCE MÁS: Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia avivan rumores de romance en París

Denuncian amenaza contra la libertad de información

Para los gremios, la exclusión de los profesionales del sector audiovisual no es solo una cuestión laboral, sino un ataque directo al derecho de la ciudadanía a recibir información no sesgada.

“La limitación o exclusión de profesionales del fotoperiodismo en favor de contenidos controlados por las promotoras altera las condiciones de la profesión y condiciona el derecho a una información plural e independiente” , señalaron las entidades.

En ese sentido, los denunciantes subrayaron que el trabajo autónomo aporta un valor documental y un criterio periodístico que las imágenes de carácter promocional no pueden replicar, y enfatizaron que el contenido diseñado para marketing “empobrece el relato informativo” y elimina la diversidad de puntos de vista.

La cantante española Rosalía visitó en la noche de este viernes en Buenos Aires el estadio del Boca Juniors junto al rapero argentino Trueno y hasta corrió por el césped de la célebre cancha 'xeneixe'.

Llamado y alerta a los medios

Ante esta situación, los organizamos pidieron a las empresas editoras no aceptar ni publicar los contenidos cedidos por producción de Rosalía, argumentando que estos buscan “sustituir la información libre”.

Cabe mencionar que, la etapa española de la gira ‘Lux’ (título del último álbum de la artista) inició el pasado 30 de marzo en Madrid. El tour llegará a Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de este mes.

Tras su paso por España, la gira continuará por Europa, Norteamérica y Latinoamérica, con un cierre previsto para el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico, totalizando 57 presentaciones. No tiene fechas programadas en Lima.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: