Rosalía se pronunció luego de la controversia generada por compartir en TikTok un video de Mia Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. La publicación fue interpretada por parte de usuarios argentinos como una burla hacia la selección albiceleste y provocó críticas en redes sociales, además de reacciones relacionadas con los conciertos que la artista ofrecerá en Buenos Aires durante los primeros días de agosto.

El video republicado mostraba a Mia Khalifa festejando el triunfo de la selección española mientras sonaba La Perla, tema del álbum Lux, acompañado del mensaje: “Cómo suena la vida después de que las perlas hayan sido derrotadas” . Tras la difusión del contenido, numerosos usuarios manifestaron su rechazo a la publicación.

En redes sociales, algunos asistentes anunciaron que buscarían revender sus entradas o solicitar el reembolso de los boletos para los conciertos programados en el Movistar Arena. Asimismo, la Agencia Noticias Argentinas difundió información sobre los mecanismos para solicitar devoluciones de entradas adquiridas por internet, mientras otros compradores señalaron que los reembolsos no estaban siendo aceptados fuera de las condiciones habituales y que solo era posible transferir o revender los tickets.

La controversia también fue abordada en programas de televisión argentinos, donde se emitieron críticas hacia la cantante y se cuestionó la publicación realizada tras la final del Mundial.

Frente a la repercusión, Rosalía utilizó sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido y ofrecer disculpas a sus seguidores argentinos.

“Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón” , escribió la artista junto a una imagen con la bandera de Argentina.

Rosalía aclara que compartió por error video tras la final del Mundial (Foto: Instagram / @rosalia.vt)

La cantante señaló que la acción fue un descuido al identificar una de sus canciones en el video compartido. De acuerdo con su entorno, el respaldo mostrado a la selección española durante el torneo no tuvo la intención de descalificar a otras selecciones ni de generar una polémica.

Rosalía tiene previsto presentarse el próximo 1 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde las entradas para su Lux Tour se agotaron poco después del anuncio de la gira. La controversia se produce a pocos días del inicio de sus presentaciones en la capital argentina.

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