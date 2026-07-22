Publicación de Rosalía desata críticas y pedidos de reembolso de entradas en Argentina. (Foto: Instagram / @rosalia.vt)
Publicación de Rosalía desata críticas y pedidos de reembolso de entradas en Argentina. (Foto: Instagram / @rosalia.vt)
Por Redacción EC

Rosalía se pronunció luego de la controversia generada por compartir en TikTok un video de Mia Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. La publicación fue interpretada por parte de usuarios argentinos como una burla hacia la selección albiceleste y provocó críticas en redes sociales, además de reacciones relacionadas con los conciertos que la artista ofrecerá en Buenos Aires durante los primeros días de agosto.

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