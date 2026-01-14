Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia avivan rumores de romance en París

Rosalía volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que se difundieran imágenes en las que aparece caminando por las calles de París junto a la modelo francesa Loli Bahia.

Las fotografías, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran a ambas compartiendo un paseo y dándose muestras de cercanía.

La cantante española Rosalía en la Gala del Met 2024. (Foto: AFP)

Durante la salida, la intérprete española fue captada de la mano con la top model mientras recorrían distintos puntos de la capital francesa, lo que reavivó los rumores sobre una posible relación sentimental. Hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado para confirmar o descartar un romance.

En las imágenes, Rosalía luce un atuendo holgado y discreto, con el que habría intentado pasar desapercibida. No obstante, su actitud relajada y la complicidad con la modelo no tardaron en llamar la atención de sus seguidores.

Cabe recordar que, en los últimos meses, la artista fue vinculada sentimentalmente con el actor estadounidense Jeremy Allen White y, posteriormente, con el actor alemán Emilio Sakraya.

Rosalía confirma gira mundial “Lux Tour 2026” y vuelve a dejar fuera Perú. (Foto: Instagram)

¿Quién es Loli Bahia?

Loli Bahia es una modelo francesa de proyección internacional que inició su carrera en las pasarelas hace alrededor de cinco años. Nacida en Lyon y de ascendencia española y argelina, se formó inicialmente en música antes de incursionar en el modelaje, tras ganar un concurso que impulsó su salto profesional.

Su debut en la moda se dio en el desfile otoño 2020 de Louis Vuitton, donde fue elegida por el diseñador Nicolas Ghesquière como imagen de la campaña. Desde entonces, ha trabajado con reconocidas casas como Saint Laurent, Prada, Versace y Chanel.

Además, en 2023 incursionó en el cine al interpretar a la joven Jeanne du Barry en una película presentada en el Festival de Cannes.