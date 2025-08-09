En un impactante adelanto, América TV estrenó un nuevo avance de la cuarta temporada de ‘Luz de luna’, misma que promete contar una historia desconocida de León Zárate, así como el origen de su famoso apodo, ‘El León de la Cumbia’.

De ese modo, el avance estuvo protagonizado por la cantante Rossy War, máxima exponente de la tecnocumbia, quien bautizará al personaje principal de la novela con el sobrenombre. “Un día tú vas a ser un gran cantante, vas a ser el ‘León de la Cumbia’” , dice.

Este emotivo momento es interpretado por Sebastián Yaipén, hijo del líder del Grupo 5, Christian Yaipén, quien con solo ocho años debuta en la actuación, interpretando a León Zárate, y demuestra que el talento musical es una herencia familiar.

Rossy War y Sebatián Yaipén

Secretos y conflictos del pasado en Ayacucho

La trama salta al presente, donde un León adulto (André Silva) regresa a Ayacucho, su ciudad natal para dar sus condolencias en funeral, donde a su vez recuerda, con nostalgia, a su amigo de infancia, Rubén.

Sin embargo, la paz se rompe cuando un misterioso joven lo confronta con hostilidad, dejando en el aire la pregunta: ¿qué secretos del pasado amenazan con arruinar su presente?

Todavía no se conoce la fecha de estreno.