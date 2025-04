El martes 8 de abril, el cantante dominicano Rubby Pérez murió a los 69 años tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, mientras ofrecía un concierto en vivo.

De ese modo, Enrique Paulino, mánager del artista, confirmó la muerte del intérprete a People. A su vez, la cuenta oficial de Instagram del artista también reflejó la noticia al cambiar su foto de perfil a un fondo negro.

Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en datos recogidos por EFE, el número de fallecidos por el derrumbe asciende a 79, mientras que 155 personas han sido trasladadas a centros de salud.

Confusión inicial y confirmación de la muerte

Inicialmente, se difundió la versión de que Pérez fue rescatado entre los escombros. De acuerdo con la revista Rolling Stone, que citaron a miembros de la familia, el artista fue encontrado “cantando” para ser ubicado por los rescatistas.

“Se puso a cantar para que pudieran escucharlo y encontrarlo”, declaró su hija, Zulinka Pérez. Sin embargo, esa información fue desmentida posteriormente por su hermano, Micaías, quien aseguró que Rubby seguía desaparecido.

Minutos más tarde, la familia confirmó oficialmente su fallecimiento. Zulinka, quien permanecía en el lugar desde la noche del incidente, se desmayó al enterarse de la trágica noticia, teniendo que ser retirada del sitio por personal de emergencia.

Trabajos de rescate en la discoteca Jet Set tras el derrumbe de su techo en Santo Domingo, República Dominicana. (EFE/ Grupo XP3). / Grupo XP3

Testigos relatan los últimos momentos

La hija de Pérez, quien compartía escenario con su padre en el momento del colapso, también relató que habían intercambiado micrófonos instantes antes del derrumbe.

“La gente estaba pidiendo el tema De color de rosa. Yo le dije: ‘Papi, ayúdame’, y me pidió que me quedara en mi micrófono. Él pasó al de él… Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no estaría aquí”, dijo a Noticias Telemicro de República Dominicana.

Reacciones ante la muerte de Rubby Pérez

Ante la muerte de Pérez, el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle expresó en redes: “La música está de luto. Descansa en paz, Rubby Pérez. Pido fortaleza para toda la familia de nuestro hermano y de todos los que se nos fueron en esto tan inesperado”.

Por su parte, el cantautor Ricardo Montaner lamentó profundamente la tragedia: “Esto me destroza el corazón… Ese ‘Volveré’ estará eternamente en los corazones y en la memoria de quienes lo conocimos y admiramos”.