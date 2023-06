Rubén Moya, reconocido actor mexicano de doblaje, falleció a los 62 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un comunicado en redes sociales. El actor de doblaje le dio voz a Morgan Freeman en diversos proyectos en cine y televisión. Además, prestó su voz a ‘He-Man’ en la serie de los años ochenta.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la muerte de Moya, que se dio a conocer a través de una carta del ANDI México en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rubén Moya. Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, señaló el comunicado.

Cabe señalar que sus colegas locutores y actores de doblaje también se sumaron a las condolencias por el deceso de Rubén Moya en las redes sociales. Uno de los primeros fue Lalo Garza, recordado por darle voz a ‘Krilin’ en “Dragon Ball Z”.

“Esto es muy, muy, muy triste… La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento del actor Rubén Moya. Seguro lo escucharon como He Man… y con frases que siempre se quedarán en nuestro corazón como, “Aunque usted, no lo crea. Descanse en paz”, escribió Garza en su tuit.

😔 Esto es muy, muy, muy triste… La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento del actor Rubén Moya.



😞 Seguro lo escucharon como He Man… y con frases que siempre se quedarán en nuestro corazón como, "Aunque usted, no lo crea"



🕯️ Descanse en paz

La vasta trayectoria de Rubén Mori incluye trabajos como el narrador en “La guerra de los mundos” (2003) y “La marcha de los pingüinos”. Por si fuera poco, prestó su voz a ‘Lucius Fox’ en “Batman: El caballero de la noche asciende” (2012).

Además, también dio voz a múltiples villanos, como ‘El Emperador Zurg’ en “Toy Story 2″, ‘Kingpin’ en “Spider-Man: Un nuevo universo”, ‘Shan-Yu’ en “Mulán”, ‘Ronan, el acusador’ en “Guardianes de la galaxia” y ‘Sauron’ en la saga de “El Señor de los Anillos” de Peter Jackson.

Cabe señalar que la carrera como doblador oficial no solo fue para cine y televisión, sino también para videojuegos. Su voz quedará grabada en trabajos como el ‘Gran Árbol Deku en “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” y el ‘Conde Dooku’ en “Star Wars: Battlefront II”, entre otros.

