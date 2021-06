El destacado productor musical y empresario argentino Rubén “Pelo” Aprile, responsable de obras de reconocidos artistas del rock y la música popular del país suramericano, falleció a los 71 años, según confirmaron este viernes fuentes de la industria discográfica.

”Con la partida de Rubén “Pelo” Aprile se va uno de los personajes fundamentales de la industria musical argentina”, publicó Universal Music Argentina en su cuenta de Twitter.

”Desde esta compañía que cobijó muchos años su trabajo, y a la que dio tantos éxitos, acompañamos los sentimientos de toda su familia”, agregó.

Aprile hacía 20 años que presidía su propia editora, Pelo Music, durante la década de los 90 había ocupado la presidencia de Polygram y de Universal Music, después de haber fundado en 1977 el sello independiente Interdisc.

El empresario Daniel Grinbank, señaló en su cuenta de Twitter que Aprile fue “un productor fundamental en la historia de la música argentina”, “pero fundamentalmente un gran amigo de la vida”.

Aprile falleció este jueves 3 de junio en el Sanatorio de la Trinidad de la ciudad de Buenos Aires, tras contraer coronavirus con un estado de salud deteriorado, luego de haber sufrido un ACV dos años atrás, según contó Grinbank a medios locales.

Un apasionado de la música desde la adolescencia que había trabajado con una gran cantidad de artistas y bandas, de la talla de Mercedes Sosa, Charly García, Los Abuelos de la Nada, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Divididos, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros, y luego se destacó por publicar a Miranda y Callejeros, entre otros.

Artistas y figuras del rubro lo despidieron con afecto y agradecimiento en sus redes sociales.El músico Alejandro Lerner tuiteó que “se fue el único productor discográfico que quería descubrir artistas, no inventarlos” y que tomaba sus “sueños y los multiplicaba por su locura y genio”.

La cantante Fabiana Cantilo tuiteó: “Gracias por confiar siempre!” junto a un corazón. El cantante Emmanuel Horvilleur tuiteó que fue el productor discográfico con el que la banda Illya Kuryaki and the Valderramas hizo gran parte de los discos: “Los recuerdos que tengo con vos son dignos de un documental… gracias por apostar en nuestra música y dejarnos convencerte de nuestras locuras”.

El dúo Pimpinela -los hermanos Joaquín y Lucía Galán- lamentó la partida de Aprile al tuitear que fue “uno de los pocos productores genios que quedan de la música” y que “su talento iluminó a muchos”.

”Te voy a extrañar mucho”, tuiteó el músico y compositor David Lebon, tras expresar “tantos hermosos recuerdos trabajando juntos”.

Pablo Lescano, el cantante de la banda Damas Gratis, le deseó “buen viaje amigo y compañero” en su cuenta de Twitter. Y se preguntó: “Ahora quién me dará consejos y me explicará los vaivenes discográficos” sin dejar de señalar que fue “el único” que no se quedó con sus discos.

El autor y cantante Javier Calamaro subió a su cuenta de Twitter su primer encuentro con Aprile, en 1986, y lo ponderó como el “re inventor de nuestro rock” y le deseó que “el cielo” del rock and roll lo “tenga en la gloria”.

Hoy perdimos al gran Pelo Aprile, re inventor de nuestro rock. Acá en nuestro primer encuentro, circa 1986.

El cielo del RnR te tenga en la gloria querido Pelo! pic.twitter.com/0OID2fxqyB — Javier Calamaro (@JavierCalamaro) June 4, 2021

