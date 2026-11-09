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Russell Brand es condenado a 10 años y medio por denuncia de violación y agresiones sexuales. (Foto: ZEYNEP DEMIR / VIA AFP)
Russell Brand es condenado a 10 años y medio por denuncia de violación y agresiones sexuales. (Foto: ZEYNEP DEMIR / VIA AFP)
Por Agencia EFE

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

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