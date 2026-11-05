El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual por un jurado del Tribunal de Southwark, en Londres. El artista fue puesto bajo custodia.

El actor, conocido por películas como “Paso de ti” y “La era del rock”, quedó bajo custodia mientras espera conocer su sentencia, prevista para el próximo lunes 9 de noviembre. Durante la audiencia, el juez adelantó que recibirá una importante pena de prisión, aunque todavía no precisó cuántos años le darán.

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Un jurado popular declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, fue eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Russell Brand negó los delitos imputados por seis mujeres, en un proceso judicial que continúa su curso. Su comparecencia se dio ante el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. (Foto: Toby Shepheard / AFP)

Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traducirá inevitablemente en “una pena de prisión significativa” antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel.

“Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos uno de violación... En mi opinión, por lo tanto, debo mantenerlo en prisión preventiva, sobre todo porque la tentación de evitar comparecer ante el tribunal para recibir la sentencia será irresistible”, dijo el juez Bennathan.

La sentencia se conocerá el próximo lunes

Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violarla oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004, de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un “masaje forzado” en 2009.

Russell Brand ha recibido en su contra unas fuertes acusaciones. (Foto: AFP)

Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar “arrastrar” a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001.

En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó hoy que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen “en curso”.

En audiencias preliminares se reveló que estas denuncias provienen de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16.

Russell Brand y su esposa Laura llegan al Tribunal Penal de Southwark el 4 de noviembre de 2026 en Londres, Inglaterra. (Foto: Zeynep Demir /AFP)

Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas relacionados como “Gran Hermano”.

Con información de EFE.