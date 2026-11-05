El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de agresión sexual. (Foto: Zeynep Demir / AFP)
El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de agresión sexual. (Foto: Zeynep Demir / AFP)
Por Redacción EC

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual por un jurado del Tribunal de Southwark, en Londres. El artista fue puesto bajo custodia.

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