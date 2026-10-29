Russell Brand negó los delitos imputados por seis mujeres, en un proceso judicial que continúa su curso. Su comparecencia se dio ante el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. (Foto: Toby Shepheard / AFP)
Russell Brand negó los delitos imputados por seis mujeres, en un proceso judicial que continúa su curso. Su comparecencia se dio ante el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. (Foto: Toby Shepheard / AFP)
Por Redacción EC

Russell Brand declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, como parte de su defensa frente a las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas en su contra. Durante su testimonio, el actor rechazó haber cometido los delitos que se le atribuyen y aseguró que ninguna persona aceptó comparecer como testigo en su favor.

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