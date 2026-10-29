Russell Brand declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, como parte de su defensa frente a las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas en su contra. Durante su testimonio, el actor rechazó haber cometido los delitos que se le atribuyen y aseguró que ninguna persona aceptó comparecer como testigo en su favor.

“Mi vida entera ha sido consumida por estas acusaciones”, manifestó Brand ante el tribunal de la Corona de Southwark. El artista sostuvo que ha dedicado gran parte de su tiempo a responder a las imputaciones y describió el impacto que el caso ha tenido en su vida personal: “Me he dedicado por completo a estos asuntos”.

Brand enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente. Las denuncias corresponden a seis mujeres y se refieren a presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009 en el Reino Unido. Russell se ha declarado inocente de todos los cargos y niega haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

Russell Brand es acusado de abuso y agresión sexual a cuatro mujeres. (Foto: Justin TALLIS / AFP) / JUSTIN TALLIS

Durante su declaración, el comediante también cuestionó el impacto de una investigación televisiva difundida en 2023, que dio a conocer testimonios y acusaciones contra él. Según su versión, la cobertura mediática afectó sus vínculos personales y tuvo consecuencias en su entorno familiar.

Al responder sobre las denuncias, Brand ofreció su propia versión de algunos de los encuentros mencionados durante el juicio. Respecto de una acusación relacionada con un presunto ataque ocurrido en 1999, sostuvo que el encuentro sexual fue consentido.

“No sé cómo se puede obligar a alguien a tomar fotografías… El consentimiento es fundamental, esencial y necesario, y en muchos sentidos más importante que el sexo en sí”, afirmó Brand.

Russell Brand, el controvertido comediante y YouTuber británico en el centro de un escándalo por las acusaciones de agresión sexual en su contra. (PA).

El juicio contra Russell Brand comenzó el 12 de octubre y continúa en el Tribunal de la Corona de Southwark. La declaración del comediante forma parte de la presentación de los argumentos de la defensa.