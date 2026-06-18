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La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith | Foto: EFE
La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra su presunto acosador después de que un juez ordenara al hombre mantener una distancia mínima de 100 yardas (unos 91 metros) de la cantante durante los próximos cinco años, informó CBS News.

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