Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra su presunto acosador después de que un juez ordenara al hombre mantener una distancia mínima de 100 yardas (unos 91 metros) de la cantante durante los próximos cinco años, informó CBS News.

A principios de mes, la cantante de ‘Espresso’ había obtenido una orden temporal contra William Applegate, quien había sido acusado de visitar su casa en Los Ángeles en varias ocasiones sin invitación, antes de presentarse en su puerta principal el 23 de mayo.

El Juzgado le prohibió al acosador comunicarse con ella de cualquier manera y poseer armas de fuego. (Foto: Netflix)

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En su denuncia, la cantante describió al hombre como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer.

De acuerdo con el mismo medio, Applegate se representó a sí mismo durante una audiencia celebrada este miércoles y afirmó que él y Carpenter supuestamente formaban parte de un “programa militar gubernamental clasificado”, alegando que debían estar juntos para “salvar al mundo”.

Shakira y el actor mexicano Alejandro García Rulfo fueron captados saliendo de un lujoso hotel en Los Ángeles y luego bailando en un bar. Las imágenes se viralizaron y reavivaron los rumores de un supuesto romance, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

El juez de la Corte Superior David Wasserman determinó que existen pruebas contundentes de que Applegate era consciente de sus actos y de que su conducta habría generado angustia emocional grave en cualquier persona en esa situación.

Además le prohibió comunicarse con ella de cualquier manera y poseer armas de fuego.

La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith, quienes viven con ella en su casa de Hollywood Hills.

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