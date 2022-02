La ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) se realizó el último domingo 27 de febrero en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, y distintas celebridades se dieron cita con sus mejores looks. Una de ellas fue la cantante y actriz Selena Gomez, quien sufrió un accidente durante su llegada al evento.

Gomez se hizo presente al importante evento por la nominación de “Only Murders in the Building”, serie donde la celebridad comparte roles con Steve Martin y Martin Short. Ella llegó a la ceremonia luciendo un vestido negro y el cabello recogido, pero no contó con protagonizar un tropezón en su paso por la alfombra roja.

La actriz de “Only Murders in the Building” estuvo saludando a la prensa internacional, pero sus tacos le jugaron una mala pasada y rápidamente fue auxiliada por dos miembros de su seguridad.

Finalmente, Selena Gomez decidió quitarse los zapatos y retirarse de la alfombra roja de los SAG Awards 2022. Los fotógrafos y los camarógrafos que asistieron al evento pudieron registrar el preciso instante en que la intérprete sufrió un tropezón.

Sobre los SAG Awards 2022

La película “CODA” se alzó con el galardón más importante, el de mejor reparto o elenco, en la vigésimo octava edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards).

Estos premios, que suelen funcionar como termómetro de lo que acontecerá en los Oscar, también laurearon a Jessica Chastain y Will Smith, como mejor actor y actriz protagonista, por sus respectivos desempeños en “The Eyes of Tammy Faye” y “King Richard”.

