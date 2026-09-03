Masami Kurumada presentó una demanda contra un excolaborador y otras personas, a quienes acusa de desviar casi 30 millones de dólares. (Foto: Captura de video )
Masami Kurumada presentó una demanda contra un excolaborador y otras personas, a quienes acusa de desviar casi 30 millones de dólares. (Foto: Captura de video )
Por Redacción EC

Masami Kurumada, creador de las populares series de manga “Ring ni Kakero” y “Saint Seiya” (“Los Caballeros del Zodiaco” en Latinoamérica), denunció un millonario desfalco que habría afectado a tres empresas vinculadas con la administración de sus derechos de autor y regalías.

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