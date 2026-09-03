Masami Kurumada, creador de las populares series de manga “Ring ni Kakero” y “Saint Seiya” (“Los Caballeros del Zodiaco” en Latinoamérica), denunció un millonario desfalco que habría afectado a tres empresas vinculadas con la administración de sus derechos de autor y regalías.

Según la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Tokio, aproximadamente 4.686 millones de yenes, equivalente a unos 29 millones de dólares, habrían sido desviados entre los años 2018 y 2024.

El caso fue expuesto públicamente por Kurumada durante una conferencia de prensa realizada el 2 de septiembre en Tokio. Las tres compañías, entre ellas Kurumada Production, también presentaron una demanda para reclamar unos 2.886 millones de yenes en concepto de daños, luego de que aproximadamente 1.800 millones de yenes fueran recuperados.

🔴MASAMI KURUMADA DEMANDA A SU CONTADOR🔴



Los medios japoneses están informando que el maestro Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, está demandando a su exgerente de contabilidad y a otras personas ante el Tribunal de Distrito de Tokio, alegando daños por aproximadamente… pic.twitter.com/c8GVNtBSdY — Cesarín @geeku (@CesarinCool) September 2, 2026

De acuerdo con los documentos judiciales citados por medios japoneses, el antiguo ejecutivo, que además se desempeñaba como mánager de Kurumada, es uno de los principales denunciados. El colaborador tenía responsabilidades relacionadas con la contabilidad y las negociaciones externas de las empresas y, según la acusación, habría transferido fondos sin autorización hacia cuentas vinculadas con él.

“No podía creerlo cuando salió a la luz”, dijo Kurumada en una conferencia de prensa en Tokio. “Me siento impotente y frustrado al saber que hay personas que traicionarían sin dudarlo la confianza depositada en ellas para su propio beneficio”.

La relación entre Kurumada y su antiguo colaborador se remonta a unos 25 años, cuando este último trabajaba como editor. Con el paso del tiempo, su vínculo profesional se amplió hasta involucrarlo en la administración de las compañías encargadas de gestionar los derechos y regalías del mangaka.

Masami Kurumada, creador de "Los caballeros del zodiaco".

El presunto desvío fue detectado alrededor de febrero de 2024, después de que la Oficina Regional de Impuestos de Tokio identificara irregularidades. Según la parte demandante, parte del dinero habría sido utilizado para realizar inversiones en activos digitales. La investigación también apunta a la participación de otras personas, aunque las responsabilidades individuales deberán determinarse dentro del proceso judicial.

Pese al golpe personal y económico, el creador de “Saint Seiya” aseguró que pretende continuar trabajando y mantener su vínculo con los seguidores de sus historias. El proceso judicial continuará en Japón y las acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.