Salim Vera respondió así a comentario de Leslie Shaw

Salim Vera motivó días atrás la incomodidad de Leslie Shaw cuando insinuó que la artista utilizó 'playback' en la ceremonia inaugural de Lima 2019 en la que participó junto a Luis Fonsi.

Tras esto, la rubia no se quedó callada y le respondió con un irónico comentario en el que señaló que "de repente en cinco años lo llaman" para cantar en los Juegos Panamericanos.

El líder y vocalista de la banda Libido decidió responderle a la intérprete de "La Faldita" aludiendo que nunca dijo su nombre.

"No entiendo por qué dijo eso, yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en cinco años- para cantar en los Juegos Panamericanos-, no tengo ningún problema", aseguró Salim Vera al diario Perú21.

Además, descartó cantar alguna vez con Leslie Shaw. "No creo que tenga que cantar con Leslie Shaw, no tiene nada que ver con mi género (rock)", explicó.

El cantante nacional contó que actualmente se encuentra enfocado en su nuevo material discográfico que sacará el próximo año.

"Sacaré un disco con canciones nuevas para el 2020 y se llamará 'Infamia'. También lanzaré un adelanto de un single a finales de octubre", dijo Salim Vera.