¿Un lobo domesticado? El vocalista de Libido, Salim Vera, anunció la fecha de su matrimonio con la modelo arequipeña Claudia Sobenes, 25 años menor que él, a quien pidió la mano en agosto de 2024. El intérprete reveló que se casará en 2026 y no descartó invitar a compañeros de la banda, incluso a Toño Jáuregui, a pesar de su distanciamiento , que acabó tras un reencuentro de la formación original del grupo, realizado en julio en el Estadio Nacional de Lima.

Al ser entrevistado en “Magaly TV, la Firme” junto a su pareja, de 29 años, el cantante reveló también que conviven desde hace tres meses, por lo que desean gozar el tiempo como novios compartiendo el mismo domicilio, además de que prefieren no sobrecargarse con la organización del matrimonio por ahora. “[...] Estamos pasando por este momento de convivir, de conocernos, conocer nuestros gustos y lo hacemos de manera responsable. Tuvimos algunas pequeñas diferencia pero me controlo”, señaló Vera de 54 años, indicando luego que celebrarían su boda en Arequipa, tierra natal de Sobenes.

Respecto a la convivencia que actualmente experimentan Salim Vera y Claudia Sobenes, la joven reveló que quedó impactada porque antes no vivió junto a una pareja. “Siempre viví con mis padres, nunca he vivido con alguien, siempre estuve en mi casa. Es la primera vez que me separo de mis papás, de mi familia”, dijo a Magaly Medina, añadiendo que se mudó a Lima y desea establecerse laboralmente para emprender los preparativos de su boda. “Tiene una obsesión con la limpieza”, confesó. “Soy ordenado con las cosas, las guitarras”, precisó Salim.

Claudia Sobenes, de 29 años, es docente de Educación Inicial y aspira a establecer su propio centro pedagógico. Además, tiene experiencia en certámenes de belleza, siendo coronada como Miss Latinoamérica Arequipa en 2021 y Miss Ultra Universe en 2023. Sobones y Salim Vera oficializaron su relación en 2022, tras publicar fotos juntos en sus redes sociales. Pero se especula que ellos mantienen un romance desde 2020, año en que el cantante le dedicó la canción “Hueso de cartílago” como muestra de su amor.