Los Power Rangers se presentarán en el Día del Cómic Festival 2026. Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., actores de la recordada temporada “Power Rangers Ninja Storm”, participarán de actividades especiales como sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con fans, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento.

El festival se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia de Jesús María. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de lo mejor del cómic, anime, cine, series, videojuegos y cultura pop, en una experiencia que reunirá a invitados internacionales y diversas actividades interactivas. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Sally Martin, actriz neozelandesa, es ampliamente recordada por su papel como ‘Tori Hanson’, la Ranger Azul del Viento. Su personaje destacó por sus habilidades acuáticas y su fuerte personalidad dentro del equipo. Tras su paso por la franquicia, tuvo una sólida carrera en televisión.

Los Power Rangers aparecerán en Lima para el Día del Cómic Festival 2026. (Foto: Difusión)

Por su parte, Jorgito Vargas Jr., actor canadiense con raíces latinoamericanas, interpretó a ‘Blake Bradley’, el Navy Thunder Ranger. Su participación aportó una dinámica distinta a la historia como parte de los Thunder Rangers. En su trayectoria también figuran producciones reconocidas como Stargate SG-1, Supernatural y Altered Carbon.Estrenada en 2003,

Como se recuerda, Power Rangers Ninja Storm es la undécima temporada de la franquicia y sigue a un grupo de jóvenes ninjas que deben proteger la ciudad de ‘Blue Bay Harbor’ del villano ‘Lothor’. La serie combinó acción, artes marciales y humor, convirtiéndose en una de las entregas más recordadas por los fans.

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El Día del Cómic Festival 2026 también contará con otros invitados internacionales vinculados al cine y la televisión. Entre ellos destaca el actor colombiano Jorge Enrique Abello, reconocido por su icónico papel de ‘Don Armando’ en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

El Día del Cómic Festival reunirá a actores de Power Rangers en Lima, del 30 de abril al 3 de mayo. (Foto: Difusión)

Finalmente, el evento incluirá actividades temáticas como la celebración del aniversario de Ghostbusters, con exhibiciones especiales y sesiones de fotos. Uno de los principales atractivos será la presencia del emblemático vehículo Ecto-1, consolidando al festival como una de las citas imperdibles para los amantes de la cultura pop en Perú.