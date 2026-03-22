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Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. de Power Rangers Ninja Storm serán parte del Día del Cómic Festival. (Foto: Difusión)
Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. de Power Rangers Ninja Storm serán parte del Día del Cómic Festival. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los Power Rangers se presentarán en el Día del Cómic Festival 2026. Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., actores de la recordada temporada “Power Rangers Ninja Storm”, participarán de actividades especiales como sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con fans, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento.

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