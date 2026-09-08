La actriz mexicana Salma Hayek celebró su cumpleaños número 60 con una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, en la que se le observa disfrutando de un baño en el mar sin traje de baño.

A través de la red social, la intérprete difundió dos fotografías en la playa acompañadas por el mensaje “60 y agradecida”.

En la primera imagen, la intérprete aparece recostada en una zona poco profunda con la cabeza apoyada en las manos y una sonrisa, mientras que en la segunda foto se le ve emergiendo del agua de espaldas a la cámara.

Respecto a su percepción sobre el envejecimiento y la estética, la artista mexicana ha señalado en diversas ocasiones que evita los procedimientos cosméticos para conservar sus expresiones naturales.

“Solo quiero que mi esposo aún diga ‘wow’ cuando me mira”, afirmó anteriormente sobre su relación con el empresario François-Henri Pinault, agregando que prefiere “verse bien a los 50 y 60 años” mediante rutinas de cuidado personal y meditación diaria.

La conmemoración de sus seis décadas se produjo semanas después de que la nominada al Oscar se convirtiera en abuela por primera vez, tras el nacimiento del hijo de su hijastro François Pinault Jr.

En relación con este acontecimiento, la actriz publicó un video cargando al recién nacido con el mensaje: “Tenemos la bendición de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de François. Aunque yo lo llamaré Panchito. Parece que le encanta y yo no podría quererlo más”.