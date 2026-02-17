Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Salma Hayek trabaja en una película que busca revalidar a nivel internacional la imagen de México. (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)
Salma Hayek trabaja en una película que busca revalidar a nivel internacional la imagen de México. (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)
/ RODRIGO OROPEZA
Por Redacción EC

La actriz y productora Salma Hayek anunció este domingo que trabaja en una nueva cinta con la que buscará resaltar la imagen de México y responder así a los ataques que, dijo, se han hecho contra su país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Salma Hayek trabaja en una película que busca revalidar a nivel internacional la imagen de México
Famosos

Salma Hayek trabaja en una película que busca revalidar a nivel internacional la imagen de México

Ivana Yturbe y Beto da Silva en entrevista: “El verdadero amor no duele. Es transformador”
Estilo

Ivana Yturbe y Beto da Silva en entrevista: “El verdadero amor no duele. Es transformador”

No fue la primera vez: Laura Spoya, su anterior choque, y otros accidentes que involucraron a la farándula peruana
Famosos

No fue la primera vez: Laura Spoya, su anterior choque, y otros accidentes que involucraron a la farándula peruana

Nicola Porcella y Aldo de Nigris protagonizan tenso careo en Ring Royale Fight
Famosos

Nicola Porcella y Aldo de Nigris protagonizan tenso careo en Ring Royale Fight