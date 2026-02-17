La actriz y productora Salma Hayek anunció este domingo que trabaja en una nueva cinta con la que buscará resaltar la imagen de México y responder así a los ataques que, dijo, se han hecho contra su país.

La artista encabezó junto con la presidenta Claudia Sheinbaum un evento público para anunciar apoyos gubernamentales a la industria cinematográfica.

Este proyecto “es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea”, expresó Hayek, sin referirse explícitamente al origen de esos ataques.

Es importante tomar “el control” de la narrativa para “decir esto es México, no lo que les están vendiendo. Esto es quienes somos”, añadió.

Salma Hayek trabaja en una película que busca revalidar a nivel internacional la imagen de México. (Foto: Instagram)

La actriz produce actualmente un nuevo proyecto que tiene locaciones en su estado natal, Veracruz (este), con una amplia zona costera en el Golfo de México, y en Quintana Roo (sureste).

Según medios locales, en el nuevo proyecto cinematográfico, del cual no se ha revelado el titulo, participa la actriz estadounidense Angelina Jolie, quien en julio de 2025 visitó con Hayek zonas de Veracruz.

Estas declaraciones se producen en momentos en el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una fuerte ofensiva contra los migrantes en distintas ciudades de Estados Unidos.

En sus redes sociales, la actriz ha manifestado su solidaridad hacia la población latina y hace recomendaciones sobre sus derechos legales ante las redadas de los agentes federales de migraciones.

La artista mexicana inició su carrera en la televisión y el cine local en los años 1980, antes de lanzarse a la conquista de Hollywood.

Con información de AFP