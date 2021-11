El famoso chef turco Nusr-et Gökçe, conocido como “Salt Bae”, es dueño de una cadena de 27 restaurantes en diseminados en seis países del mundo y tiene una fortuna personal de unos US$50 millones a sus 38 años. Es muy famoso por su manera lúdica de cocinar y condimentar los alimentos y por lo cual, ha sido protagonista de diversos periódicos y medios digitales en todo el mundo.

El reconocido cocinero es desde hace un buen tiempo blanco de críticas por los elevados precios de los platos y el servicio de su restaurante ubicado en el exclusivo distrito londinense de Knightsbridge. Recientemente, se reveló que los mozos de su negocio ganarán mucho más dinero que los propios cocineros del establecimiento que preparan el bistec dorado, siendo el salario más bajo que los propios precios de los platillos.

¿CUÁNTO GANA UN CHEF EN EL RESTAURANTE DE SALT BAE?

Toda una polémica se generó luego que el restaurante Nusr-Et ubicado en la ciudad de Londres publicó un aviso a principios de noviembre donde buscaban a una persona para que se integre y forme parte del equipo. El anunció indica lo siguiente: “Increíble oportunidad para que un experimentado Chef De Partie se una al equipo de Nusret en el nuevo restaurante de Inglaterra.

Sobre el salario competitivo para el nuevo chef, el anuncio indica que será de doce euros por hora. Es decir, el mismo precio que se cobra por un mojito en el restaurante. También se realizó una reciente convocatoria en donde se busca a un mesero de cócteles para el South West London Nusr-Et. El pago que ofrece el local de Salt Bae es de quince euros por hora, tres euros más de lo que se le paga a un cocinero.

¿QUÉ MÁS DICE EL ANUNCIO EN BUSCA DE CHEF?

La convocatoria continúa con lo siguiente” Como Chef De Partie, trabajará con algunos de los mejores ingredientes del Reino Unido y del extranjero en uno de los asadores más famosos del mundo. Usted jugará un papel vital en un gran equipo y apoyará al Jefe de Cocina durante el servicio. Para el candidato seleccionado, Nusr-Et London ofrece un salario altamente competitivo y excelentes oportunidades para desarrollar una carrera global”, indica.

SALARIO DE LOS CAMAREROS

“Actualmente estamos buscando experiencia y un Camarero / Camarera de Cócteles apasionado para unirnos a nuestra familia. El candidato ideal será un experimentado en la venta y venta de cócteles y licores con sólidos conocimientos en cócteles y licores premium”, Asimismo, señalan que la persona deberá trabajar tiempo completo (5 días a la semana), debe ser alegre, animado y que prospere en el servicio al cliente.

¿POR QUÉ EL RESTAURANTE DE SALT BAE SE VOLVIÓ VIRAL?

Uno de los comensales causó revuelo el pasado mes de septiembre de este año, luego que viralizó los precios del menú durante su visita a la sucursal de Knightsbridge, en el Reino Unido. “Es más barato volar y comer en el restaurante turco de Salt Bae que ir al de Londres”, posteó el mencionado cliente que acudió al local y acompañó su publicación junto a la imagen del ticket que pagó.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

Pese a que los precios de los platos y productos son muy elevados, como por ejemplo si deseas comprar una Coca-Cola puede llegar a costar nueve libras (Poco más de 12 dólares), mientras que un bife cuesta aproximadamente unas 630 libras (850 dólares), también una porción de burrata por 25 libras (unos 33 dólares), los salarios que perciben los cocineros y mozos no lo son.

CONVOCATORIA NO TUVO ÉXITO

Cabe resaltar, que la convocatoria no logró tener el éxito esperado y la situación fue revelado por una reportera del Evening Standard, quien acudió hasta el restaurante durante los tres días de contratación. “Me sorprende ver que no hay colas ni multitudes; de hecho, no hay una sola persona afuera agarrando con entusiasmo su CV. Quizás me equivoqué de día”, manifestó.