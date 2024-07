Los actores Salvador del Solar y Ana María Orozco, célebres por sus personajes de “Pantaleón” y “Betty, la fea”, confirmaron su relación el pasado jueves 4 de julio, en redes sociales.

Aunque para el público, los intérpretes recién mantendrían una relación, las evidencias mostraron que habrían tenido un acercamiento años antes.

Fue en el día del cumpleaños de Ana María cuando el exministro decidió oficializar su romance con la actriz colombiana, dedicándole una emotiva publicación en redes sociales, al ritmo de “Here Comes The Sun”, de The Beatles.

“Feliz cumpleaños, hermosa. Qué alegría tan inmensa estar a tu lado y celebrar tu vida. Todo mi amor para ti, siempre”, escribió el cineasta. A su vez, la intérprete respondió: “La felicidad es mía. El mejor regalo de cumpleaños es estar a tu lado. Todo mi amor para ti siempre”.

Ana María Orozco y Salvador del Solar confirmaron su romance en redes sociales. (Foto: @saldelsol/Instagram)

CONOCE MÁS: Salvador del Solar y Ana María Orozco confirmaron su relación amorosa en redes sociales

De ese modo, un reporte de “Amor y Fuego”, reveló que los actores se conocieron desde el 2016, cuando grababan la teleserie “El regreso de Lucas”, que se transmitió por América TV.

“Son dos compañeros increíbles. Tanto Salvador como Diego son con los que más interactúo, son grandes actores, muy buenos compañeros, conocen su oficio y ha sido muy placentero trabajar con ellos”, dijo Ana María en Perú 21.

MÁS INFORMACIÓN: Seguidores de Ana María Orozco y Salvador del Solar saludan su relación amorosa en redes

Tras ello, Del Solar y Orozco habrían mantenido comunicación para empezar a tener citas románticas a partir del 2022, año en que fueron captados juntos en Perú y Colombia.

Ese año, la pareja fue vista en Barranco, durante la inauguración de una pizzería, siendo fotografiados por distintas plataformas digitales.