Sam Smith emocionó a sus seguidores peruanos al dedicar un mensaje especial a Perú a través de su cuenta oficial de Instagram, agradeciendo la experiencia vivida tras su visita al país. El post del cantante británico se acompañó de fotografías que muestran sus recorridos por diversas ciudades del país.

En el inicio de su publicación, Sam Smith escribió con cariño: “Querido Perú: Durante las últimas dos semanas he tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor”, destacando la profunda impresión que le dejó el país.

El artista, ganador de múltiples premios Grammy, resaltó que fue un gran honor para él conocer la impresionante naturaleza peruana, pero subrayó que lo que más valoró fue el trato de la gente local. “Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante, pero aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino”, escribió.

Sam Smith dedicó extensa y emotiva carta al Perú tras varios días en el país. (Foto: Instagram)

Sam Smith también recordó su paso por Lima durante su gira anterior, añadiendo que ya sentía a Perú muy dentro de su corazón. “Después de mis conciertos en Lima en marzo de 2024, ya llevaba a Perú muy dentro de mi corazón. Pero después de este viaje, mi corazón está desbordado de gratitud”, expresó con emoción.

En el mensaje, el cantante británico compartió varias experiencias inolvidables que vivió en Perú, como conocer su primer perezoso en libertad, subir a Machu Picchu y nadar cerca de un delfín rosado. “Mi momento favorito de todos: sentarme en las islas flotantes del lago Titicaca”, narró Sam Smith.

Además, Sam Smith expresó su agradecimiento puro hacia quienes lo acompañaron en su viaje. “Gracias a todas las personas que guiaron a mis seres queridos y a mí, y que nos enseñaron tanto en el camino”, finalizó, reforzando su vínculo con el país.

Cabe resaltar que la publicación de Sam Smith en Instagram estuvo acompañada de la canción “Caras lindas” de Susana Baca, reforzando así la conexión del artista con el Perú, país al que prometió volver “algún día”.