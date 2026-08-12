Sandra Katiuska denuncia a director musical de Papillón. (Foto: Papillón)
Sandra Katiuska denuncia a director musical de Papillón. (Foto: Papillón)
Por Redacción EC

Sandra Katiuska, exvocalista de la orquesta Papillón, hizo pública su salida de la agrupación y reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La cantante aseguró que durante varios años habría sido víctima de presuntos maltratos psicológicos y humillaciones por parte del director musical, situación que, según su testimonio, se volvió insostenible con el paso del tiempo.

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