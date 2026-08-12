Sandra Katiuska, exvocalista de la orquesta Papillón, hizo pública su salida de la agrupación y reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La cantante aseguró que durante varios años habría sido víctima de presuntos maltratos psicológicos y humillaciones por parte del director musical, situación que, según su testimonio, se volvió insostenible con el paso del tiempo.

La artista anunció su partida el pasado 8 de agosto a través de sus redes sociales. En su mensaje agradeció el tiempo que permaneció en la agrupación y el respaldo recibido, pero señaló que las “acciones abrumadoras e insostenibles por parte de cierto compañero” fueron determinantes para poner punto final a su etapa en Papillón.

Durante una entrevista con América Hoy, Katiuska relató que llevaba aproximadamente cuatro años soportando actitudes que consideraba irrespetuosas. Según explicó, los problemas se intensificaron cuando el director musical se enteró de que ella mantenía una relación sentimental. “Al enterarse de que yo tenía una relación, comenzaron las humillaciones” , afirmó. También aseguró que fue ninguneada y recibió malos tratos delante de sus compañeros.

La cantante también contó un episodio ocurrido durante una gira en julio. Según su versión, el director musical le pidió que acudiera a su habitación para conversar sobre su desempeño artístico. “Como a las 9.00 p. m. me hizo una invitación si podría subir a su cuarto para hablar de mi desempeño” , relató. Consultada sobre si se refería al director musical de la agrupación, respondió: “A buen entendedor, pocas palabras” .

Katiuska aseguró que comunicó lo ocurrido a los responsables de la orquesta. De acuerdo con su testimonio, la directiva intervino y el señalado recibió un memorándum, después de lo cual cesaron las humillaciones públicas. Sin embargo, sostuvo que continuaron otras situaciones que consideraba injustas, como la falta de oportunidades para interpretar determinados temas.

La exintegrante de Papillón explicó que durante mucho tiempo decidió guardar silencio porque necesitaba conservar su empleo. “A veces uno calla porque es un trabajo. Yo soy la cabeza de mi familia” , manifestó. Finalmente, consideró que esperó durante años a que la situación cambiara, pero esto nunca ocurrió.

El caso vuelve a poner bajo discusión las condiciones laborales y las relaciones de poder dentro de las agrupaciones musicales. Por ahora, las declaraciones difundidas corresponden al testimonio de Sandra Katiuska, mientras no se ha presentado en la información revisada la versión del director musical señalado.