La actriz irlandesa-estadounidense Saoirse Ronan (‘Mujercitas’) y el actor escocés Jack Lowden (‘Dunkerke’) ya han tenido a su primer hijo, según medios británicos, que publicaron imágenes de la pareja paseando por Londres empujando un carrito de bebé.
En las fotografías, que revelaron tabloides como ‘The Sun’ o revistas de sociedad como ‘Hello!’, se puede ver a ambos paseando por el barrio londinense de Islington, abrazados y sonrientes con el cochecito para bebés y su perro.
La actriz, de 31 años, anunció por primera vez su embarazo a principios de este año en el desfile de Louis Vuitton de la semana de la moda de París, a la que acudió portando un vestido oscuro en el que se podía intuir el crecimiento de su vientre.
Los coprotagonistas de ‘María, reina de Escocia’ (2018), producción en la que se conocieron, se dieron el ‘sí quiero’ en Edimburgo en 2023, enlace que anunció Lowden, de 35 años, en una publicación de Instagram cuando Ronan fue nominada a los premios Oscar ese mismo año.
Actualmente, Lowden trabaja en una adaptación de la exitosa novela de Jane Austen ‘Orgullo y Prejuicio’ (1813), producida por Netflix y que contará con la participación de Emma Corrin y Olivia Colman, entre otros.
Con información de EFE
