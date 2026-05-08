El actor Sasha Kapsunov emocionó a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por segunda vez. El recordado integrante de América Kids compartió en redes sociales un video familiar en el que su hija Julieta descubre que tendrá un hermanito.

En las imágenes, la menor de 11 años abre una serie de regalos preparados por sus padres como parte de una sorpresa relacionada con un próximo viaje familiar a Estados Unidos. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando encontró una caja con el mensaje: “Hola, hermanita” , acompañada de fotografías de ecografías.

La reacción de Julieta conmovió a los usuarios en redes sociales. La niña rompió en llanto mientras era abrazada por sus padres, en una escena que rápidamente se viralizó.

“Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta… y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor” , escribió el actor junto a la publicación.

La noticia del nuevo integrante de la familia llega apenas dos meses después de que Sasha Kapsunov y Jocelyne Galarreta celebraran su boda civil en marzo de 2026, tras más de 14 años de relación.

La ceremonia reunió a familiares, amigos cercanos y excompañeros de América Kids, entre ellos Silvana Cañote, Manuela Camacho, Alejandro Roca Rey y Andrés Gavino. Uno de los momentos más recordados fue cuando Julieta compartió un baile con sus padres durante la celebración.

Kapsunov y Galarreta tuvieron a su primera hija en 2014, cuando el actor tenía 21 años. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable y alejada de la exposición mediática.

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