Resumen

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Sasha Kapsunov sorprende a su hija con noticia de embarazo y emociona en redes. (Foto: Captura/@fos_weddings)
Sasha Kapsunov sorprende a su hija con noticia de embarazo y emociona en redes. (Foto: Captura/@fos_weddings)
Por Redacción EC

El actor Sasha Kapsunov emocionó a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por segunda vez. El recordado integrante de América Kids compartió en redes sociales un video familiar en el que su hija Julieta descubre que tendrá un hermanito.

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