Scarlett Johansson reafirmó públicamente su respaldo al cineasta Woody Allen durante una reciente entrevista con The Telegraph, reavivando el debate sobre su postura ante las acusaciones de abuso que pesan sobre el director. Sus declaraciones llegan en un momento en que el tema vuelve a ocupar espacio mediático y genera opiniones divididas.

Johansson explicó que su apoyo responde a valores personales inculcados desde su infancia. “Mi mamá siempre me animó a ser yo misma, a ver que es importante tener integridad y defender aquello en lo que crees”, señaló.

Sin embargo, admitió que desconoce si esta posición ha tenido repercusiones en su carrera. “Es difícil saberlo. Nunca se sabe cuál es exactamente el efecto dominó”, afirmó.

Scarlett Johansson defendió a Woody Allen de acusaciones por tocamientos indebidos a su hijastra. (Foto: AFP)

La intérprete también reflexionó sobre la responsabilidad de opinar públicamente. Según dijo, con los años ha aprendido a distinguir cuándo intervenir en una conversación. “Creo que también es importante saber cuándo no es tu turno. No quiero decir que debas callarte, sino que a veces simplemente no te corresponde”, comentó la actriz.

Johansson ha desarrollado una estrecha relación profesional con Woody Allen, con quien trabajó en cintas como Vicky Cristina Barcelona. De hecho, ha reiterado que mantiene su confianza en el director. “Lo quiero a Woody. Le creo, y trabajaría con él en cualquier momento”, expresó, subrayando que esa convicción ha sido clave en su defensa pública.

Este nuevo pronunciamiento se produce en un contexto social y mediático marcado por el resurgimiento de denuncias y un intenso debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas, la justicia y el papel de la cultura de la cancelación. Las declaraciones de la actriz vuelven a colocar el tema en el centro de la conversación.

Pese a los riesgos que implica sostener una postura tan polémica, Scarlett Johansson defiende su derecho a expresar aquello en lo que cree, incluso ante la posibilidad de recibir críticas.