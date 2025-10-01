Los fiscales a cargo del caso de Sean “Diddy” Combs solicitaron al juez federal Arun Subramanian que imponga una condena de al menos once años de cárcel al rapero por lo que calificaron como “décadas de abuso” y otras conductas delictivas. La petición fue presentada mediante una carta enviada al magistrado, quien dictará sentencia este viernes en Nueva York.

Tras un juicio de siete semanas, el jurado declaró a Diddy culpable en julio por el delito de transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y crimen organizado. Para la fiscalía, la condena debe reflejar la gravedad de las conductas probadas, el uso de violencia contra sus víctimas y el temor que generó entre ellas.

Juez dictará este viernes la sentencia contra Sean “Diddy” Combs en Nueva York. (Foto: EFE)

“El acusado no será castigado por los delitos de los que fue absuelto, pero la pena debe tomar en cuenta la forma en que cometió aquellos por los que sí fue declarado culpable” , señala el documento. Además, los fiscales remarcaron que Combs no ha mostrado arrepentimiento y continúa justificando sus abusos.

Defensa de Diddy pide solo 14 meses de cárcel, mientras fiscales reclaman pena ejemplar. (Foto: EFE)

La cantante Cassie Ventura, expareja del artista y principal testigo en el proceso, envió una carta al juez en la que relató nuevamente episodios de violencia física y expresó temor por su seguridad. “Me preocupa que Combs o sus cómplices vengan por mí o mi familia” , advirtió. Sus padres y una exasistenta también solicitaron una sentencia ejemplar.

Mientras tanto, los abogados del rapero de 55 años pidieron que la condena no supere los 14 meses de prisión, alegando que el castigo debe limitarse estrictamente al delito por el cual fue hallado culpable. La decisión final recaerá en el juez Subramanian, quien anunciará la pena este viernes.