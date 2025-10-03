El magnate musical Sean “Diddy” Combs fue condenado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión por cargos relacionados a la trata de personas con fines de prostitución.

La sentencia fue dictada por el juez federal de distrito Arun Subramanian en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, quien ordenó al artista pagar una multa de 500.000 dólares, el máximo permitido por la ley.

“[Es necesario] enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres se enfrentan a una verdadera rendición de cuentas” , dijo Subramanian tras la sentencia.

USA5189. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2025.- Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Sean Combs 'Diddy' (d) mientras uno de sus hijos rinde declaración durante su juicio este viernes, en un tribunal de Nueva York (EE.UU). Seis de los siete hijos del rapero Sean Combs, conocido como Diddy, pidieron entre lágrimas al juez una segunda oportunidad para su padre, que espera recibir sentencia sobre los cargos de transporte para ejercer la prostitución de los que fue declarado culpable en julio. EFE/Jane Rosenberg / Jane Rosenberg

Por su parte, minutos antes de la condena, Combs se levantó para declarar, según informó The New York Times. “Una de las cosas más difíciles que he tenido que manejar es tener que estar callado, no poder expresar cuánto lamento mis acciones”, dijo Diddy.

Tras la decisión judicial, se cierra un mediático caso que comenzó con la denuncia de Ventura, en noviembre de 2023, quien le acusó de violación y repetidos abusos físicos durante casi una década.

Cassie Ventura

El rapero se disculpó con su expareja, Cassie Ventura, con su exnovia “Jane”, con su familia y “con todas las víctimas de violencia doméstica”, refiriéndose a su conducta como “repugnante, vergonzosa y enfermiza”.

Aunque Ventura y Diddy tuvieron acuerdo extrajudicial un día después de la demanda, las acusaciones generaron una oleada de más de 120 denuncias posteriores, de hombres y mujeres, algunos menores de edad en el momento de los hechos.

El juicio contra Combs comenzó el 5 de mayo de 2025 y se extendió por ocho semanas.

En julio, el magnate fue declarado culpable de “transporte para ejercer la prostitución” en perjuicio de dos víctimas, Ventura y otra que declaró bajo el seudónimo de “Jane Roe”.

Sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves, como el de tráfico sexual, proxenetismo y liderar una empresa criminal, lo que le permitió evitar una posible cadena perpetua.

La fiscalía, un equipo legal compuesto íntegramente por mujeres y liderado por Maurene Comey, interrogó a 34 testigos y presentó fotos, videos y registros financieros como prueba.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el rapero Sean Combs 'Diddy' emocionado mientras mira la reproducción de un vídeo de sus hijos bebés, durante el juicio realizado este viernes, en un tribunal de Nueva York (EE.UU.). Seis de los siete hijos de Combs, conocido como Diddy, pidieron entre lágrimas al juez una "segunda oportunidad" para su padre, que espera recibir sentencia sobre los cargos de transporte para ejercer la prostitución de los que fue declarado culpable en julio. EFE/Jane Rosenberg

Muchas de las víctimas relataron que los abusos ocurrieron durante las célebres Fiestas blancas y en los llamados ‘Freak Offs’, sesiones de relaciones sexuales que Combs organizaba en sus residencias de los Hamptons (Nueva York) y Miami (Florida).

Combs fue detenido el 16 de septiembre de 2024 y estuvo encarcelado en el centro de detención federal MDC en Brooklyn, Nueva York, hasta su sentencia.

Dado que ya ha cumplido 14 meses de la pena de 50 meses dictada, Combs cumplirá un total de 36 meses de cárcel, equivalentes a 3 años.