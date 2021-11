El mundo de la actuación y el entretenimiento está de luto. El último lunes 29 de noviembre, el actor Sebastián Boscán , falleció a los 41 años. El artista es muy recordado por su papel en la serie ‘ Pasión de Gavilanes ’. El periodista Carlos Ochoa, anunció el hecho a través de su cuenta de Instagram y compartió un emotivo mensaje donde lamentó la partida del artista colombiano.

El motivo de su deceso sería a un cáncer de estómago con el que venía luchando desde hace años. A raíz de su muerte, muchos usuarios de redes realizaron un homenaje en su memoria y lo recordaron por su papel de ‘Leandro’ en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’. Meterse en la piel del particular personaje lo hizo alcanzar el éxito, aunque necesariamente no le trajo los beneficios que quiso.

¿PORQUÉ ODIÓ A SU PERSONAJE EN PASIÓN DE GAVILANES?

En algunas ocasiones, el artista colombiano señaló que sentía cierta inconformidad con el personaje de ‘Leandro’. Hace poco más de un año, Sebastián Boscán, fue invitado al programa ‘Bravíssimo’ donde habló sobre sus nuevos proyectos, los casting a los que se presentó y todas las vivencias que pasó. Incluso, los presentadores le preguntaron por su papel de ‘Leandro’ en ‘Pasión de Gavilanes’.

Durante la primera parte de la entrevista, los conductores le presentaron algunos saludos que le enviaron parte del elenco de la recordada serie al actor. Dijo que ‘Leandro’ le cerró varias puertas pese a su supuesta popularidad. “Leandro me dio a conocer a mí en 120 países. Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese personaje (…) me escriben de Bagdad, de Kosovo, de Paraguay; de todo lado me escriben”, dijo.

DOS MOMENTOS CLAVES QUE LE JUGARON EN CONTRA

Sebastián Boscán aseguró que ese punto a favor le jugó en contra en el asunto de la edad con los demás actores de ‘Pasión de Gavilanes’, a los que más le pasaban los años por el aspecto juvenil del personaje que interpretaba. “(Leandro) tenía 22 años y yo tenía 32 (…) hoy en día me dicen ‘cómo estás hecho m…”, contó a modo de broma el recordado artista colombiano a los conductores.

El segundo aspecto que le jugo en contra fue que le agarró odio a su personaje de ‘Leandro’, debido a que muchas personas se alejaron y hasta perdió comunicación con ellos. “Lo odié porque gracias a ese personaje me dejaron de llamar mucho tiempo. Digamos que el personaje fue muy creíble entonces la gente no me reconocía. Decían ‘no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza’”, aseguró.

NO LO RECONOCIERON EN CASTING

El peculiar diseñador de modas y hermano mayor del personaje ‘Benito’ en la serie de los Reyes y las Elizondo, señaló que en una ocasión se presentó para hacer una audición en un casting y al decir su nombre casi nadie logró reconocerlo, por lo que se vio en la necesidad de presentarse como el artista que interpretó a ‘Leandro’ en la producción de Telemundo, ‘Pasión de Gavilanes’.

¿CÓMO HIZO LAS PASES CON ‘LEANDRO’?

No todo fue malo pues la situación se sintió favorecedora con el paso de los años. Debido a las restricciones de la pandemia, la novela fue retransmitida a medidos del 2020 y en la entrevista con ‘Bravíssimo’, se reconcilió con el personaje y lo volvió a querer. “Cuando me vestí de ‘Manola’ el rating se disparó. La gente ama ese personaje. Y yo también. Lo odié en un momento, pero ahora ya le tengo cariño”, reveló.

¿QUÉ OTROS PAPELES INTERPRETÓ?

Si bien es cierto, el actor colombiano se hizo muy conocido con su personaje de ‘Leandro’ en ‘Pasión de Gavilanes’, también interpretó otros personajes singulares como Francisco en ‘Los Victorinos’, Octavio en ‘Chica Vampiro’ y Alejandro Santana en ‘La ley del corazón’, donde no solo realizó un buen desempeñó actoral, sino también continúo ganándose el cariño de todo el público.