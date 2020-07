Semanas atrás, durante una entrevista con el programa “La última y nos vamos”, Sebastián Rulli sorprendió a más de uno luego de hablar del doloroso momento que vivieron él y Cecilia Galliano hace algunos años, cuando perdieron un bebe durante su matrimonio. El actor reconoció que fue un golpe muy fuerte.

“Yo quería tener una familia y Cecilia también. Entonces, todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo, luego la vida te va mostrando la realidad y era complicado. Se hizo las evaluaciones que se necesitaban y, en ese momento, ella necesitaba un tratamiento de hormonas. Se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil”, mencionó Rulli.

Tras sus declaraciones, su expareja y madre de su único hijo se mostró sorprendida por la revelación que hizo el actor.

“Eso ya es pasado. Se buscaba un bebe, se perdió, fue algo muy doloroso, porque duele muy fuerte cómo pasó. Después tuvimos que hacer tratamientos para que viniera Santi, fue un año muy difícil, de muchas inyecciones, cosas que me hicieron en el cuerpo”, dijo la actriz y conductora de televisión al programa “Suelta la sopa”.

“Ni sé qué decirte porque fue un momento que ya lo tengo como olvidado, como bloqueado y se me hace raro que se toque el tema”, añadió la argentina notoriamente confundida.

Además, Cecilia aclaró que no le molestó que Sebastián haya tocado el tema, pues considera que es “parte de su historia, parte de lo que se ha vivido”.

Por otro lado, la argentina confesó que tuvo que tomar terapia para afrontar la difícil situación que vivió. “No, no, no, yo soy una mujer muy fuerte, eran muchas cosas, no fue bonito”, añadió.

