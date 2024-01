El cantante Sebastián Yatra habló por primera vez sobre la relación que tuvo con la argentina Tini Stoessel. A cuatro años de su ruptura, el colombiano salió a desmentir los rumores de una infidelidad con Danna Paola.

En una entrevista con GQ México, el también compositor recordó la relación con la cantante en medio de su ascenso artístico. Según indicó, durante su amorío sintió que su vida era muy pública.

“Estaba atravesando mi fase de artista del momento. Todo era muy público y no le dedicaba tiempo a otras cosas más allá de mi carrera. Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder lo que has creado. Es difícil empezar a decirle a la gente que no eres un robot”, comenzó diciendo.

“Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que sólo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, agregó.

Al ser consultado sobre los rumores que circulaban en aquella época y que aseguraban que él estaba siendo infiel con Danna Paola, él decidió desmentir todo tipo de versión asegurando que nunca intercambió mensajes con la actriz mexicana.

“Nunca he abordado ese tema porque fue difícil. Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente”, recalcó.