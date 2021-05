El cantante Sebastián Yatra continúa celebrando el éxito de su canción “Pareja del año”. En medio de ese buen momento, él reveló que se contagió de coronavirus (COVID-19) pero no tuvo complicaciones de salud.

“A mí, en lo personal, yo juraba que era invencible contra el COVID-19, porque pasó un año y nunca lo tuve, y me terminó dando, nunca había dicho que me dio COVID en algún momento, pero me dio y a todos nos puede dar. A alguna gente le afecta y le pega muy duro”, comentó el artista en una reciente entrevista a Infobae México.

El colombiano también contó personas muy cercanas a él que tuvieron que ser hospitalizadas por dicha enfermedad, por eso vive en un miedo constante.

“Yo he tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo. Por ejemplo, en Medellín, amigos cercanos, gente que trabaja conmigo. Uno dice: ‘realmente les puede pasar algo grave’, y uno como que se da cuenta que esto no es un chiste”, añadió.

Del mismo modo, Yatra afirmó que la vacunación es ahora una luz tras el túnel, pero pidió a los jóvenes no bajar la guardia.

“Especialmente si no se han vacunado, a seguirse cuidando un montón, y hasta si están vacunados cuidarse, porque no es que a uno no le puede dar el virus”, sentenció.

