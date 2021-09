Conforme a los criterios de Saber más

Después de casi una década y media actuando sin lograr arraigo en TV, el actor Carlos Bonavides tomó una drástica decisión: ir a la imponente Televisa y sentarse en la misma banca, casi diariamente, durante varias horas, a la espera de un personaje. Un buen día, la oportunidad que buscaba, llegó: “El premio mayor” era suyo.

“El jefe de cásting ya me había dicho que no había nada para mí, pero yo de necio seguía yendo al canal a pedir trabajo. Un día el productor Emilio Larrosa pasó cuando estaba sentado en la banca de la suerte –así la llamó yo- y como si le hubiese tocado, volteó y me dijo: ‘A usted lo andaba buscando, usted va a ser Huicho Domínguez, el esposo de Laura León’”, rememora el actor mexicano.

“El premio mayor” se estrenó en 1995 en El Canal de las Estrellas. Un año después llegó al Perú. Fue escrita por Verónica Suárez y Alejandro Pohlenz. Tuvo en los roles principales a Bonavides y Laura León (Rebeca Molina de Domínguez) y como coprotagonistas a Sergio Goyri (Jorge Domensain)y Sasha Sokol (Rosario ‘Charo’ Domínguez).

Elenco actoral de la exitosa telenovela de Televisa "El premio mayro". (Foto: Televisa)

“Cuando a Laura le dijeron que yo sería su esposo, preguntó: ‘¿Quién es él? Ella no me quería porque no sabía quién era. Quería un galán y le dieron un galón”, bromea el actor veracruzano.

Sinopsis

Huicho Domínguez obtiene el premio mayor de la Lotería Nacional. Compra una mansión y autos de lujo, y se relaciona con hermosas cazafortunas poniendo en riesgo su matrimonio con Rebeca, su amor de toda la vida.

Giros inesperados

Inicialmente, la producción tenía previsto que Huicho aparezca solo en diez capítulos de la telenovela; pero el desaparecido Emilio Azcárraga Milmo, quien era dueño de Televisa en ese entonces, pidió darle preponderancia al papel de Bonavides.

“Mi personaje no era el principal, pero cuando estábamos grabando una escena en la que Rebeca me golpea por celos, ingresó al set Azcárraga junto a un grupo de japoneses. Cuando lo vi, le dije a Laura: ‘Pégame más’. Y ella me hizo caso, me dio una cachetada fuerte, me sacó sangre de la nariz y la boca. Al final, todos nos aplaudieron y yo me quedé en la telenovela como estrella. Hasta ese momento las estrellas solo eran Sergio Goyri, Sasha Sokol y Laura León”, destaca.

En ese instante, el melodrama mexicano cambió de rumbo: viró hacia la comedia, y la respuesta del público fue positiva. Los niveles de audiencia se elevaron considerablemente. “El premio mayor” llegó a superar los 80 puntos de ráting en México, según detalla Bonavides. En Perú traspasó los 40.

“No me daba cuenta de cuánto éxito tenía la telenovela hasta que la gente empezó a reconocerme, a pedirme fotos y autógrafos. En un hotel en Acapulco, me aplaudieron de pie, fue emocionante. Huicho me cambió la vida, me volví loco, no supe controlar el ego, la fama terminó nublándome. Pasé algunos años en el error, me descontrolé. Gracias a Dios, finalmente me di cuenta que la fama es como una mala mujer: hoy está contigo y mañana con otro. Es pasajera”, señala.

Renuncias

Ane el irrefrenable crecimiento del protagonismo de Huicho, los actores Sasha Sokol y Sergio Goyri decidieron dejar la telenovela a un poco más de la mitad de las grabaciones. “Renunciaron porque a ellos les habían dicho que eran los estelares y resulta que el estelar terminó siendo el que nadie conocía”, aduce Carlos Bonavides.

Un jovencísimo Diego Luna también formó parte del reparto actoral de “El premio mayor”. El actor interpretó a Quique Domínguez Molina, hijo menor de Huicho y Rebeca.

“Era un chico amable, cariñoso, agradecido, disciplinado. Me dijo que no iba a volver a hacer una telenovela porque quería hacer cine. Y mira lo que ha logrado. Para mí es un orgullo haber trabajado con él”, señala.

Además de fama, “El premio mayor” le dio a Carlos Bonavides bienestar económico. Con el dinero que ganó durante los casi dos años que duraron las grabaciones, adquirió una casa en Cancún, un yate y motocicletas. Sin embargo, terminó perdiéndolo todo por sus problemas con el alcohol y las drogas.

“Creo que pocos actores han ganado tan bien como yo, pero en ese momento tenía problemas con el alcohol y las drogas, derroché todo. Afortunadamente ya llevo 14 años sobrio y soy muy feliz”, subraya.

Carlos Bonavides se encuentra en el Perú para grabar un comercial junto a Flor Polo Díaz. (Foto: El Comercio / Alessandro Currarino)

VIDEO RECOMENDADO

Susana Bamonde en entrevista con El Comercio habla de "La ciudad y los perros". (Video: José Manuel null

TAMBIÉN PUEDES LEER