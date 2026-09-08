Selena Gomez se sinceró sobre uno de sus mayores deseos personales: convertirse en madre. La actriz y cantante compartió recientemente una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece junto a un recién nacido y acompañó la imagen con un breve, pero significativo mensaje: “Algún día”.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque la artista ha expresado en distintas oportunidades su ilusión por formar una familia. Actualmente, la recordada ‘Alex’ de “Los Hechiceros de Waverly Place” está casada con el productor musical Benny Blanco, con quien contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 2025 en Montecito, California.

La pareja también ha conversado públicamente sobre la posibilidad de tener hijos. En marzo de 2026, durante una aparición en el podcast de Jay Shetty, Gomez aseguró que ama a los niños y que se encuentra emocionada por el momento en que pueda convertirse en madre.

Selena Gomez y su prometido Benny Blanco no pueden ocultar su amor la noche de gala. (Foto: AFP)

Blanco, por su parte, contó que cuando ella está cerca de niños suele acercarse inmediatamente para conversar y compartir con ellos.

El deseo de maternidad tampoco es algo reciente para la intérprete. En octubre de 2025, mientras hablaba sobre su participación en “Wizards Beyond Waverly Place”, Gomez hizo referencia a su personaje ‘Alex Russo’, quien se convierte en madre, y expresó su esperanza de que algún día ella también pueda vivir esa experiencia.

Sin embargo, Selena Gomez ha explicado que enfrenta dificultades médicas que le impiden llevar adelante un embarazo de manera segura. En 2024, durante una entrevista con Vanity Fair, reveló que algunas complicaciones de salud podrían poner en riesgo su vida y la del bebé si intentara gestar.

Durante su aparición en "The Jennifer Hudson Show", la artista confesó que usó diferentes diseños para evitar que se filtraran imágenes sin su consentimiento. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Ante esta situación, la artista señaló que contempla alternativas como la adopción y la gestación subrogada. Gomez explicó que, aunque el camino hacia la maternidad podría ser diferente al que imaginó inicialmente, lo importante para ella es poder formar su propia familia.