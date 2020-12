La actriz y cantante Selena Gomez se encuentra inmersa en sus nuevos proyectos profesionales; sin embargo, no ha sido ajena al estreno de la serie biográfica “Selena: La serie” en Netflix, producción que narra la vida de la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.

A través de sus ‘stories’ en cuenta oficial de Instagram, la cantante de 28 años compartió sus sentimientos tras ver la serie protagonizada por Christian Serratos, y reveló que no ha podido dejar de ver la serie.

“He estado viendo la serie de Selena en Netflix. Es tan buena. Ella es una gran inspiración. Me pusieron su nombre y es increíble”, manifestó la intérprete de “Love you like a love song” y “Good for you”.

Confirmado: Selena Gómez se llama así por Selena Quintanilla. Lo sé de muy buena fuente. 😏 pic.twitter.com/BzsFz2eTq2 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 9, 2020

A lo largo de su carrera artística, Selena Gomez siempre ha manifestado su admiración por la cantante Selena Quintanilla quien, al igual que ella, nació en Estados Unidos en el seno de una familia de ascendencia mexicana.

“Sabía por quién me llamaron (Selena), pude visitar su tumba, y de hecho conocí a su familia. Es un gran honor llevar el nombre de alguien tan increíble”, añadió la cantante estadounidense en su mensaje.

Como se recuerda, en el año 2014, Gomez trabajó con la familia Quintanilla en una versión de “Bidi Bidi Bom Bom” como un dueto virtual con la reina del Tex Mex.

VIDEO RECOMENDADO

La vida de Selena llega a Netflix

La vida de Selena llega a Netflix