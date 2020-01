En la reciente edición de “The Ellen Show”, Jennifer Aniston se adueñó de la conducción y conversó con Selena Gomez, quien expresó su gran afición por “Friends” y reveló que conoció a la reciente ganadora del SAG Awards en un baño.

Durante la conversación la intérprete de “Look at her now” manifestó su gran admiración por Jennifer Aniston, que interpretó a Rachel por diez años. “Rachel era mi vida”, dijo Gomez, quien contó que veía el programa religiosamente todas noches del jueves junto a su madre.

Aunque Jennifer Aniston reconoció que no recordaba el momento exacto en el que vio por primera vez a Selena, la joven cantante narró cada detalle de aquel día que tuvo su primer encuentro con la expareja de Brad Pitt.

“Nadie sabía quién era yo. Estabas en el baño con un vestido negro, y creo que estábamos en un evento de Vanity Fair, yo estaba allí con mi madre y entré al baño y te vi. Eras tan amable”, dijo la cantante. Y añadió: “Mi corazón se paró y empecé a alucinar y a decirle a mi madre ‘¡Dios Mío! Esa era Jennifer Aniston’”.

En otro momento de la entrevista, Aniston elogió el reciente tema de la exestrella de Disney y dijo estar encantada de que en cada uno de sus temas ponga su corazón.

"Quiero decir que he dicho ‘Lose You to Love Me’, esa es una canción muy reveladora. Y es estresante cuando estás poniendo tu corazón por ahí. Y, sin embargo, siempre parece valer la pena; porque eso es lo que la gente realmente responde, es tu autenticidad, tu belleza y tu honestidad ", expresó.

Ante ello, Selena se mostró contenta y sostuvo que ese fue su propósito. "Sabes, cuando era más joven, sentí que era una debilidad ser vulnerable y compartir mi corazón con las personas y me di cuenta de que todos los demás parecían estar narrando mi vida por mí, así que ¿por qué no pongo algo que sea? ¿Cuál es mi lado de la historia? No es odioso ni nada. Es simplemente un hermoso momento para dejar ir y estaba muy, muy orgullosa de ello ", anotó.