La cantante Selena Gomez es una de las celebridades estadounidenses con mayor número de seguidores en las redes sociales y ello queda evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 160 millones de followers.

Todo lo que comparte la expareja de Justin Bieber recibe miles de reacciones y una reciente publicación de la artista no ha sido la excepción. Se trata de su nuevo tatuaje en el cuello, a manera de celebrar el lanzamiento de su disco “Rare”.

“Lo hizo de nuevo Bang Bang Tattoo", escribió la estrella de 27 años como descripción de su video compartido en Instagram.

Según se puede observar en el corto clip, Selena Gomez se mira a través de un espejo para ver su nuevo tatuaje. Ella se luce feliz y finalmente abraza al artista que grabó “Rare” en su cuerpo.

Selena Gomez estrena nuevo tatuaje. (Foto: @selenagomez)

Nuevo disco de Selena Gomez

“Rare” es el tercer álbum discográfico en solitario de la cantante Selena Gomez y fue lanzado el pasado 10 de enero a través del sello discográfico Interscope Records.

“Dance Again”, “Look At Her Now”, “Lose You to Love Me”, “Ring”, “Vulnerable”, “People You Know”, “Let Me Get Me”, “Crowded Room” y “Kinda Crazy” son algunos de los temas que conforman parte de la producción.