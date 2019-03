Selena Gomez reaccionó así ante la declaración de amor de Justin Bieber

Selena Gomez quiere dejar atrás la historia que vivió con Justin Bieber, aseguró una amiga de la cantante al portal Radar Online, luego que el intérprete de "Baby" revelara a través de su cuenta de Instagram que amará siempre a su ex novia.

"Ella (Selena) no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar. Ha evadido a Justin y a Hailey a toda costa y su familia y sus amigos se han asegurado de que así sea", fueron las declaraciones de la amiga de la cantante.



Las declaraciones de Bieber llegaron como respuesta a un hater que comentó en su cuenta de Instagram que el cantante no estaba enamorado de Hailey Baldwin.

"Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y a mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo", escribió Bieber pero el mensaje no quedó ahí.

Captura de pantalla del mensaje que Bieber envío a su 'hater'. (Foto: Instagram).

En una segunda parte del texto, Justin agregó: Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupara una parte de mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa. Ella es lo mejor que me ha pasado. Si esta es tu estúpida manera de llamar mi atención, te equivocaste. [...] Nunca respondo a mensajes como estos porque no me gusta dedicarles mi energía. Pero, esta es una respuesta a toda la gente inmadura que manda mensajes hirientes a Hailey como 'él siempre vuelve con Selena' o 'Selena es mejor para él'".