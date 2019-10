La cantante Selena Gómez marcó su regreso al mundo de la música con la canción “Lose You to Love Me", logrando millones de reproducciones en tiempo récord y causando diversas reacciones en las redes sociales, donde señalan que el nuevo tema de la ex chica Disney estaría dedicado a su expareja Justin Bieber.

“Lose You to Love Me", que en menos de 24 horas ya tenía 11 millones de reproducciones en YouTube, donde a su vez se mantuvo en el top de las tendencias durante varias horas, desató toda una fila de conclusiones sobre la historia detrás de sus dolorosos versos de la canción.

A demás, Selena Gómez compartió varios videos en Instagram para invitar a sus fans a que miren el video musical de su nueva canción. El video fue grabado con un iPhone, el clip es en blanco y negro, en el que se puede ver a Selena cantando las emotivas estrofas que narran una relación toxica y el proceso de sanación.

La letra de la canción fue analizada por sus fans, quienes señalan que es dedicada para Justin Bieber. Frases como “en dos meses nos reemplazaste, como si fuera algo fácil. Me hiciste pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación”, refuerzan esa teoría.

La cantante y actriz ha pasado por momentos duros. Su relación con Justin Bieber fue muy mediática y estuvo marcado por las contantes rupturas y reconciliaciones entre ambos. Además, tuvo que enfrentar el lupus, enfermedad autoinmune que sufre.

A continuación, te contamos todos los romances que tuvo la talentosa artista que tiene millones de seguidores en el mundo apoyándola con sus proyectos en la música y actuación.

La belleza y la dulzura de Selena Gómez ha conquistado el corazón no solo de sus fans, también de muchos chicos. La protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place” flechó el corazón de estos galanes.

Selena Gómez y David Henrie: Cuando Selena Gómez estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación conoció a David Henrie. Ellos compartieron elenco en una de las series más famosas de Disney: “Los hechiceros de Waverly Place”, en la que interpretaban a una familia de magos.

A pesar de que en la ficción eran hermanos, podría decirse que detrás de las cámaras existía mucha sintonía entre ambos; en 2007 finalmente hicieron oficial su relación, la cual no duró precisamente mucho.

Selena Gómez y David Henrie. Foto: People en Español

Selena Gómez y Nick Jonas: Los Jonas Brothers marcaron una época en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Esta banda juvenil, formada por tres hermanos, se hizo popular con la película “Camp Rock”, la cual les abrió las puertas de la fama.

Nick, el menor de todos ellos, conoció a Selena Gómez en un rodaje y de repente surgió un flechazo entre ambos. La actriz estadounidense acompañó a Nick a uno de sus conciertos, pero a las pocas semanas la relación se truncó. Este romance ocurrió en el año 2008.

Selena Gómez y Nick Jonas. Foto: People en Español

Selena Gómez y Taylor Lautner: Todos conocemos a este chico por su participación en la saga “Crepúsculo”, en la cual daba vida a un hombre lobo. Taylor se convirtió en el ídolo de muchas chicas, que incluso se peleaban por quién era más guapo, si él o Robert Pattinson.

Parece ser que mientras estaban rodando unas escenas en Canadá durante el año 2009 ambos comenzaron un romance muy especial. Por desgracia para muchos, la relación terminó: un romance que estuvo bajo el lente de la prensa.

Selena Gómez y Taylor Lautner. People en Español

Selena Gómez y Mark Salling: Es actor y músico, el romance entre los dos artistas ocurrió en el año 2011. Él fue conocido su participación en la serie “Glee”, en la cual daba vida a “Puck”. Parece ser que Selena no vio mucho futuro a su relación, por lo que le dijo adiós al poco tiempo de conocerle.

Selena Gómez y Mark Salling. Foto: People en Español

Selena Gómez y Justin Bieber: mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.

Selena Gómez y Justin Bieber. Fotos: People en Español

Selena Gómez y Zedd: El músico colaboró con Selena Gómez para la canción “I want you to know” en el año 2015, la cual le dio una popularidad instantánea. Muchos medios especularon con que ambos habían comenzado una relación sentimental, pero esta noticia no fue ni confirmada ni desmentida por ambos.

Selena Gómez y Zedd. Foto: People en Español

Selena Gómez y Orlando Bloom: La prensa señaló que entre ellos había algo más que una amistad por la complicidad que mostraban cuando estaban juntos. Además, hubo un problema entre Orlando y Justin Bieber, pues el cantante canadiense supuestamente pasó una noche con la ex pareja de Orlando, la modelo Miranda Kerr. La relación no se confirmó nunca.

Selena Gómez y Orlando Bloom. Foto: People en Español

Selena Gómez y The Weeknd: Esta relación nació en el 2017. Selena Gómez y Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, duró aproximadamente 10 meses. Se rumoreó que el fin de su relación se dio porque el musico estaba molesto por los encuentros entre Selena Gómez y Justin Bieber.