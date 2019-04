¿Selena Gómez ya sabía de "ME!", el nuevo tema de Taylor Swift, en 2017?

Taylor Swift lanzó la madrugada de este viernes "ME!", su nueva canción, y algunos de sus seguidores recordaron que Selena Gómez ya había hecho referencia al tema en una publicación de Instagram del hoy lejano 2017.

La artista había compartido un video junto a Taylor Swift, por su cumpleaños con una tierna dedicatoria para la que es una de sus mejores amigas del ambiente musical. En el mensaje incluyó "ME!", el título del nuevo tema de la rubia.

"Me alegro que hayas nacido. Escribes todos los pensamientos que algunos no pueden articular (ME!) Gracias por darle una voz a este mundo que es auténtico e inspirador. Desearía que alguien supiera qué tan grande es tu corazón. Es feroz, audaz y lleno de luz. Me encanta que lo protejas, te amo Taylor Swift", escribió Selena.

Por ello, una fanática en una conversación grupal en VEVO le preguntó a Taylor Swift si realmente Selena Gómez había escrito ese comentario a propósito y ella contestó a través de su cuenta oficial: "Sí, Selena ha escuchado la mayor parte del nuevo álbum, ella es guardiana de mis secretos y la reina de mi corazón".

SHE COMMENTED UNDER THE HEARTS THAT I POSTED OMFG pic.twitter.com/Eh1ThhZZ3L — Tammy (@Tammy13NY) 26 de abril de 2019

Ambas artistas mantienen una inquebrantable amistad desde hace varios años e incluso, Selena Gómez ha señalado en más de una ocasión que considera a Taylor Swift "su hermana mayor".