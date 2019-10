Selena Gómez acaba de anunciar su regreso a la música, luego de cuatro años de ausencia. Su distanciamiento de los escenarios tuvo diversas razones. Entre ellas, los problemas de salud que sufrió la cantante. A propósito del nuevo material musical que prepara, recordamos los momentos más críticos que vivió.

FAMILIA MIGRANTE

Como es de público conocimiento, Selena Gómez proviene de una familia de raíces latinas, al ser hija de un mexicano (Ricardo Gómez) y una texana (Mandy Teefey). No obstante, su niñez fue dura, ya que sus padres la tuvieron muy jóvenes y no tenían el suficiente sustento económico para mantenerla. Además, a los cinco años de su llegada, Ricardo Gómez y Mandy Teefey se separaron. La cantante tuvo que quedarse a vivir con su madre en Texas y alejada de su padre.

Padres de Selena Gómez, Ricardo Gómez y Mandy Teefey. (Foto: Difusión)

A pesar de haber sufrido con el divorcio de sus padres, Selena Gómez no perdió contacto con su familia paterna y, hasta la actualidad, la cantante visita a sus abuelos paternos en México. Asimismo, retomó el contacto con su padre, quien se volvió a casar con Sara Gómez y tuvo dos hijos, con quienes Selena también mantiene buena relación.

LUPUS

Si sufrir durante la infancia por problemas familiares angustió mucho a Selena Gómez, enterarse que padecía lupus fue mucho peor. En el 2015, la intérprete de “Wolves” recibió la noticia que sufría esta enfermedad crónica autoinmune que afecta a menos del 7% de la población mundial. Recibió tratamientos hasta el 2016, pero, en medio de su gira internacional, tuvo que realizarse un trasplante de riñón, pues la enfermedad había avanzado. Este trasplante fue donado por su mejor amiga, Francia Raisa, en setiembre del 2017.

Como se recuerda, el lupus es una enfermedad poco común que afecta diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Se manifiesta a través de dolor de articulaciones, erupciones en la piel, fiebre y sarpullidos. Luego de intervenciones como el trasplante de riñón, la enfermedad puede desactivarse o solo adormecerce.

Selena Gómez y su mejor amiga Francia Raiza. (Foto: Difusión)

LA SOMBRA DE JUSTIN BIEBER

Una de las parejas más tormentosas de Hollywood fue la protagonizada por Selena Gómez y Justin Bieber. Desde el 2011, ambos cantantes mantuvieron un romance intermitente durante seis años. Sus primeras separaciones se dieron en los primeros años de noviazgo. Sin embargo, durante el 2014 y en medio de otra separación de la pareja, el intérprete de “Baby” parecía haber cambiado de actitud. Los medios de espectáculos lo captaron compartiendo citas con diversas chicas y hasta fue arrestado por manejar ebrio.

Sin embargo, el amor de entonces fue más fuerte y regresaron a finales del 2014. Ese mismo año, Selena Gómez escribió "The heart wants what it wants”, en referencia a Justin Bieber. Todo parecía estar encaminado de nuevo, hasta que la relación se rompió al año siguiente. La actriz inició un romance con The Weeknd, mientras el cantante era relacionado con varias parejas; entre ellas, su actual esposa Hailey Baldwin. De esta manera, sus caminos se separaron por dos años, en los que cada uno realizó proyectos por separado.

Selena Gómez y Justin Bieber tuvieron una relación intermitente desde el 2011. (Foto: Difusión)

Una posible reconciliación parecía lejana. Sin embargo, en noviembre del 2017, el periódico “The Sun” reveló que Selena Gómez y Justin Bieber habían mantenido comunicación durante el distanciamiento. Esto derivó, finalmente, a la reconciliación de la pareja ese mismo año. Y, como se esperaba, la armonía no duró mucho y ambos se separaron en el 2018. Al poco tiempo, se conoció que Justin Bieber se comprometió con la modelo Hailey Baldwin. Este 2019, estos se casaron por segunda vez en una ceremonia de lujo.

13 REASONS WHY

Selena Gómez debutó como productora en la serie de Netflix “13 Reasons Why” (2017), luego de haber sido operada por su trasplante de riñón. Era una nueva etapa para la cantante y actriz. Sin embargo, la problemática abordada en la serie le trajo diferentes cuestionamientos por aparentemente incitar al suicidio. Lo cierto es que la serie que protagoniza Katherine Langford y Dylan Minnette e inspirada en el libro de Jay Asher aborda el bullying escolar, el abuso sexual y el suicidio. Con este contenido duro, la intérprete de “Slow Down" respondió a sus críticos en junio del 2017.

“El contenido es complicado, es oscuro y tiene momentos bastante difíciles de digerir. Entendí que la trama era difícil, pero los niños de hoy en día están expuestos a cosas que yo nunca habría comprendido cuando tenía ocho años. Siento que si esto es de lo que queremos hablar, tenemos que hacerlo de una manera honesta. Tiene que ser real y mantenerse fiel al libro”, confesó.

Selena Gómez con el elenco de "13 Reasons Why". (Foto: Difusión)

LA TEMIBLE DEPRESIÓN

Otro momento difícil que tuvo que afrontar Selena Gómez fue el sufrir de depresión y ansiedad. En enero del 2018, se supo que la cantante había viajado a Nueva York para someterse a una rehabilitación de dos semanas contra estos males. Por aquel entonces, confesó en una entrevista que “he tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar”. Asimismo, declaró que es una enfermedad que supo afrontar desde mucho tiempo antes. “Creo que es una batalla a la que me voy a tener que enfrentar el resto de mi vida, y eso me parece bien porque sé que me estoy escogiendo a mí misma por encima de todo lo demás”, dijo.

Los problemas de depresión de Selena Gómez iniciaron cuando le diagnosticaron lupus, pero se intensificó con el bullying sufrido a través de redes sociales, ya sea por la controversia alrededor de su serie “13 reasons why" o su relación con Justin Bieber.

Selena Gómez ha recibido tratamiento para luchar contra la depresión. (Foto: Difusión)

Selena Gómez se encuentra preparando su regreso a la música, mientras que genera expectativa en redes sociales compartiendo fotografías y videos de lo que podría ser su nuevo sencillo.