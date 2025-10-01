Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al compartir nuevas imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco, celebrada en septiembre. La artista de 33 años reveló por primera vez su vestido de recepción, un diseño blanco de inspiración vintage con escote corazón, con el que fue fotografiada bailando junto a su ahora esposo.

Además del atuendo de recepción, Gomez mostró su vestido de ceremonia: un diseño de Ralph Lauren con encaje en la parte superior, una larga cola y un velo sencillo. El look fue complementado con un peinado de ondas al estilo Hollywood clásico.

La intérprete también lució un tercer vestido: un diseño halter con corset estructurado y cola de encaje, pensado para la celebración posterior. En sus publicaciones, incluyó además una imagen de su ramo de lirios, flor que, según explicó el florista Tyler Speier a People, simboliza el amor, la pureza y la renovación.

Entre los detalles destacados del enlace estuvo el pastel de bodas en forma de corazón, decorado con glaseado negro y la frase just married. La ceremonia, realizada bajo un arco floral en una carpa blanca con telas translúcidas, dio paso a una recepción elegante con velas, dalias y mobiliario de terciopelo en tono óxido.

Selena y Benny, quienes se conocieron en 2019 durante la grabación de ‘I Can’t Get Enough’, comenzaron como amigos y con el tiempo consolidaron una relación amorosa.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron. (Foto: Redes sociales)

En diciembre de 2024 anunciaron su compromiso con la frase “Él para siempre empieza ahora” . Según ambos, su vínculo está basado en la confianza, la complicidad y el deseo de construir una familia juntos.