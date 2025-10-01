Selena Gomez deslumbra al mostrar sus tres vestidos de boda junto a Benny Blanco. (Foto: Redes sociales)
Selena Gomez deslumbra al mostrar sus tres vestidos de boda junto a Benny Blanco. (Foto: Redes sociales)
Redacción EC
Redacción EC

sorprendió a sus seguidores al compartir nuevas imágenes de su boda con el productor musical , celebrada en septiembre. La artista de 33 años reveló por primera vez su vestido de recepción, un diseño blanco de inspiración vintage con escote corazón, con el que fue fotografiada bailando junto a su ahora esposo.

LEE: ‘Yo Soy’: Claudia Medina sorprendió al jurado y público con su imitación de Emilia Mernes

Además del atuendo de recepción, Gomez mostró su vestido de ceremonia: un diseño de Ralph Lauren con encaje en la parte superior, una larga cola y un velo sencillo. El look fue complementado con un peinado de ondas al estilo Hollywood clásico.

La intérprete también lució un tercer vestido: un diseño halter con corset estructurado y cola de encaje, pensado para la celebración posterior. En sus publicaciones, incluyó además una imagen de su ramo de lirios, flor que, según explicó el florista Tyler Speier a People, simboliza el amor, la pureza y la renovación.

Entre los detalles destacados del enlace estuvo el pastel de bodas en forma de corazón, decorado con glaseado negro y la frase just married. La ceremonia, realizada bajo un arco floral en una carpa blanca con telas translúcidas, dio paso a una recepción elegante con velas, dalias y mobiliario de terciopelo en tono óxido.

MÁS: “The Voice”: entrenadores, premio y clasificados de la temporada en la que compite un peruano

Selena y Benny, quienes se conocieron en 2019 durante la grabación de ‘I Can’t Get Enough’, comenzaron como amigos y con el tiempo consolidaron una relación amorosa.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron. (Foto: Redes sociales)
Selena Gomez y Benny Blanco se casaron. (Foto: Redes sociales)

En diciembre de 2024 anunciaron su compromiso con la frase “Él para siempre empieza ahora”. Según ambos, su vínculo está basado en la confianza, la complicidad y el deseo de construir una familia juntos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC