La intérprete admitió que el proceso de dejar la adicción ha representado un reto severo, pero manifestó su intención de mantenerse firme para evitar recaídas | (Foto: AFP)
La intérprete admitió que el proceso de dejar la adicción ha representado un reto severo, pero manifestó su intención de mantenerse firme para evitar recaídas | (Foto: AFP)
/ VALERY HACHE
Por Redacción EC

La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez reveló que el uso constante de vapeadores con nicotina le causó una alteración irreversible en la voz, un hábito que calificó de dañino y del cual aseguró encontrarse en proceso de recuperación.

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