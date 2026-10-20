La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez reveló que el uso constante de vapeadores con nicotina le causó una alteración irreversible en la voz, un hábito que calificó de dañino y del cual aseguró encontrarse en proceso de recuperación.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de 34 años se sinceró con sus seguidores sobre las consecuencias físicas de este consumo y lo complejo que resulta abandonarlo. “No voy a poder cambiar mi voz. Vapeaba mucha nicotina”, confesó.

Selena Gomez opens up about how vaping nicotine changed her voice: “I’m not gonna be able to change my voice. Nicotine is so hard to quit… It’s just not worth it. […] I’m really excited because I stopped, and I just hope I can keep it up.” https://t.co/w4euexYK51 — Pop Base (@PopBase) October 19, 2026

La intérprete admitió que el proceso de dejar la adicción ha representado un reto severo, pero manifestó su intención de mantenerse firme para evitar recaídas.

“Es muy difícil dejar la nicotina, y creo que solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, señaló Gomez, añadiendo que el hábito “es una tontería” y que comprende a quienes noten la diferencia en su timbre vocal actual.

“Así que si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa, simplemente no la escuchen”, agregó.

Selena Gomez sonriendo y saludando mientras desfila por la alfombra roja de los Golden Globes 2024 (Foto: AFP)

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Con este mensaje, la artista respondió a los constantes comentarios sobre su voz en redes sociales, un tema que ya había atribuido en diciembre pasado a episodios de inflamación en la garganta.

De esta manera, Gomez vuelve a referirse públicamente a su estado de salud, sumándose a sus anteriores declaraciones sobre sus diagnósticos médicos y su postura frente al envejecimiento y las críticas hacia su imagen.

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