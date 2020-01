La actriz y cantante Selena Gomez rompió su silencio –en una entrevista con ‘The Wall Street Journal Magazine'- y confesó que padece problemas de salud mental; sin embargo, dijo que gracias a la ayuda de profesionales y después de varios años, finalmente se encuentra emocionalmente estable.

Los representantes de la cantante señalaron que los constantes ingresos de Selena Gomez a centros de rehabilitación habían sido para aliviar el estrés y la ansiedad, pero la intérprete de “Lose You To Love Me” decidió aclarar lo sucedido y contar detalles de su historial médico.

“Tenía baja autoestima, y ​​eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que me estaba sucediendo mentalmente”, confeso a WSJ. Magazine.

“Mis máximos eran realmente altos, y mis mínimos me bajoneaban por semanas… Me di cuenta de que había una manera de obtener ayuda y encontrar personas en las que confiar. Tomé el medicamento correcto y mi vida ha cambiado por completo”, añadió.

Asimismo, Selena Gomez, quien acaba de estrenar su nuevo álbum “Rare”, contó que las palabras de su amiga, Taylor Swift, la hicieron reflexionar en torno a su trabajo en la música y su nueva etapa.

“Recuerdo lo que Taylor (Swift) dijo cuando escuchó algunas de las nuevas canciones: ‘Siento que estoy viendo quién eras antes de esto'. Eso me hace feliz. Me gusta sentirme como esa chica otra vez", señaló.

Por otro lado, la ex chica Disney, habló de su deseo de volver a las pantallas. “Tengo muchas ganas de hacer películas. Tengo tantas ganas de hacer televisión. Me parece que me veo demasiado joven la mayor parte del tiempo, o la gente no puede separar a los dos [la verdadera Selena de un personaje], lo que me desanima… Sigo audicionando y solo tengo que esperar cuando sea mi momento”, precisó.