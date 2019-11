Durante estas últimas semanas Selena Gomez ha hecho noticia por el lanzamiento de sus dos nuevas canciones que han contado la historia de su vida amorosa al lado de Justin Bieber y cómo es que se recuperó de tremendo sufrimiento que le tocó vivir.

Recordemos que Selena Gomez y Justin Bieber fueron pareja por muchos años, hasta que en 2018 terminó todo definitivamente. Pocos meses después, como dice la canción, el intérprete de “Baby” formalizó su relación con Hailey Baldwin, con quien finalmente se casó hasta por la iglesia.

Pero Justin Bieber no ha sido el único novio que ha tenido la cantante, ya que tuvo otros salientes con los cuales vivió pasajes muy preciosos y uno de ellos fue Taylor Lautner, una de las estrellas de “Crepúsculo” fue parte de su vida, pero esta historia de amor no funcionó por las siguientes razones.

¿CÓMO SE CONOCIERON SELENA GOMEZ Y TAYLOR LAUTNER?

La relación con uno de los protagonistas de “Crepúsculo”, se inició en Vancouver, Canadá. Según relató la propia Selena Gomez en una entrevista del 2009, para la revista Seventeen, esto se produjo porque el actor visitaba a menudo a Kristen Stewart en el hotel donde también se hospedaba ella, por lo que siempre se encontraban y conversaban.

“Él es tan dulce. Taylor me ha hecho tan feliz. No supe que podría ser tan feliz. Probablemente me han visto en las fotos cuando estoy con él; llevo una gran sonrisa”, declaró.

Selena y Taylor juntos en una presentación (Foto: AFP)

¿POR QUÉ NO FUNCIONÓ LA RELACIÓN CON TAYLOR?

En esa misma entrevista para Seventeen, Selena contó cuál fue la principal razón por la que no funcionó la relación con Taylor Lautner.

“Salíamos a almorzar y cenar, pero sabía que él tenía paparazzi siguiéndolo y yo tenía paparazzi siguiéndome. Así que, literalmente, solo queríamos pasar el rato, ir a los bolos y esas cosas, y creo que fue un poco demasiado lejos. La gente se estaba volviendo un poco loca por nosotros ", contó la cantante.

Entre líneas, Selena Gomez aseguró que el interés público que existía entre ellos terminó por acabar la buena química que existía entre los dos y luego de esto quedaron como grandes amigos.